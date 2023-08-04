Guardiola'nın Kyle Walker ve Bernardo Silva'dan isteği

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, gelecek sezon planlamasına devam ediyor. Tecrübeli teknik adam, Kyle Walker ve Bernardo Silva'nın takımda kalmalarını istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola'nın Kyle Walker ve Bernardo Silva'dan isteği
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04 Ağustos 2023 16:04
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Manchester City'de Teknik Direktör Pep Guardiola açıklamalarda bulundu. 

Tecrübeli teknik adam Kyle Walker ve Bernardo Silva'yı yeni sezonda Manchester City'de kalmalarına yönelik çağrı yaptı. 

'Kyle ve Bernardo takımda kalacak mı?' sorusunu yanıtlayan Guardiola, ''Onlar bizim için çok önemli. Onları takımda görmeyi istiyoruz ve bunun için her şeyi yapacağız.'' ifadelerini kullandı. 

İSMİ PSG İLE ANILIYORDU 

Yıldız oyuncu Bernardo Silva'nın ismi bir süredir Paris Saint-Germain ile anılıyordu. Portekizli kanat oyuncusunun sezona hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor. 

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