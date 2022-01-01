Guardiola'nın 2022 Katar favorisi belli oldu

Manchester City'nin Arjantinli forveti Julian Alvarez, Dünya Kupası'nda Pep Guardiola'nın favorisini açıkladı.



Alvarez takıma yeni transfer olduğu dönemde takım içinde yapılan bir sohbet anında Guardiola'nın Arjantin'i favori olarak gördüğünü söyledi. Genç golcü açıklamasında, "City'deki ilk günlerimde Guardiola, Portekizliler ve birkaç kişi daha Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını tartışıyordu. Kimisi Portekiz, kimisi Fransa tahminleri yaptı. Pep en sonunda 'Kimin daha fazla şansı var biliyor musunuz?' dedi ve beni işaret etti" sözlerini kullandı.



Guardiola, Erling Haaland ile 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin'in kaptanı ve eski öğrencisi Lionel Messi arasındaki farkla ilgili kendisine sorulan soruya, "Haaland gol atmak için takım arkadaşlarına ihtiyaç duyuyor, inanılmaz işler yapıyor ancak Messi yaptıklarını tek başına yapabilecek yeteneklere her zaman sahipti" cevabını vermişti.



