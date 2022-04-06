Guardiola: 'Madrid'e 1-0'la gitmek zor olacak'

Pep Guardiola, Manchester City'nin Atletico Madrid'i mağlup ettiği maçı değerlendirdi.



Guardiola maç sonu röportajında muhabirin yapılan değişikliklerin sonuca etki ettiğini söylemesine "Menajer bugün çok akıllıydı" sözleriyle karşılık verdi ve genel maç değerlendirmesinde, "İlk 25 dakika 5 savunma ve 5 orta sahayla oynadılar. İlk yarıda çok sabırlı oynadık ama hücum için doğru ritmi sağlayamadık. Başka pozisyonlarımız da vardı ama Madrid'e 1-0'la gitmek epey zor olacak" diye konuştu.



Pozisyon vermeden maçı tamamladıklarını belirten Guardiola, "Duygularımızı kontrol edip Madrid'e gideceğiz ve orada da yapmamız gerekeni yapıp turu geçmeye çalışacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.





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