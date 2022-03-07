Pazar günü oynadığı Manchester United karşılaşmasından istediği sonucu alarak takipçisi Liverpool ile olan 6 puanlık farkı koruyan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, Sky Sports'a konuştu.



İspanyol teknik direktör, "Daha önce de söylediğim gibi, bir teknik direktör olarak benim kendimi başarılı görme kriterim; takım olarak yıllardır kazandığımız başarılara rağmen, doygunluk hissi duymadan hala savaşmaktır. Her zaman olduğu gibi mütevazı davranıp, önümüzdeki maçlara tek tek odaklanmaya devam ediyoruz." dedi.



"LİVERPOOL İLE YARIŞMAK KARİYERİMİN EN BÜYÜK BAŞARILARINDAN BİRİ"



Ligdeki takipçileri Liverpool hakkında övgü dolu sözler söyleyen Guardiola, "Onlar gerçekten inanılmaz bir takım. Böyle bir takımla yarışabilmek kariyerimdeki en büyük başarılardan biri. Rahatlıkla söyleyebilirim ki; 12-13 yıllık teknik direktörlük kariyerim boyunca karşılaştığım en sağlam rakip, Liverpool" açıklamasında bulundu.



Ligdeki sıkı yarışın yanı sıra hem Manchester City hem de Liverpool hala 3 kulvarda mücadele ediyor. FA Cup, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig için yarışan bu iki güçlü ekibin 10 Nisan'da Etihad Stadyumu'nda oynayacağı Premier Lig mücadelesi şimdiden merakla bekleniyor.





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