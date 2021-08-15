Guardiola: 'Klopp isterse mahkemeye gidebilir'

Josep Guardiola, yaptıkları yüksek maliyetli transferleri eleştiren Liverpool menajeri Jürgen Klopp'a yanıt verdi.



İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada Klopp'un daha önce de United, City, Chelsea ve PSG gibi para harcayamayacaklarını söylediğini hatırlatarak, her şeyin kurallara uygun olarak yapıldığını ve itirazı varsa mahkemeye gitmesi gerektiğini söyledi.



Guardiola verdiği sert yanıtta, "Bazıları menfaat için yapar, bazıları ise bir menfaat istemeden yatırımını yapar. Elimizden gelen her şeye yatırım yapıyoruz. Eskiden böyle yapan 1-2 kulüp vardı. Şimdi Roman Abramovich ve Şeyh Mansour var. Satın almak istiyorlar, burada sorun nerede?" ifadelerini kullandı.



Klopp'un finansal fair-play eleştirisine ise Guardiola, "Kısıtlamalar herkes gibi bizim için de geçerli. Liverpool eğer Manchester City'nin yaptığı harcamaları kabul etmiyorsa mahkemeye gidip şikayetini yapabilir" diye konuştu.



