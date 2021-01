Guardiola: 'Kalite için takım sayısı düşmeli'

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, İngiltere'de Premier Lig ve EFL'deki takım sayılarının çokluğuna dikkat çekti.



İspanyol teknik adam, liglerdeki rekabetin artması için takım sayısının düşürülmesi gerektiğini belirtti.



"NİTELİK NİCELİKTEN ÖNEMLİDİR"



Deneyimli teknik adam açıklamasında; "Avrupa'daki her ligi güçlendirmek için takım sayısını azaltmalıyız. Daha az takımlı bir League One, League Two ve Premier Lig daha büyük rekabet anlamına gelir. Nitelik nicelikten önemlidir." dedi.



FIFA, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımların kendi liglerinden men edileceğini açıklamıştı. Guardiola, bu tartışmalar arasında yerel liglerin güçlendirilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyor.