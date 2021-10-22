Guardiola: "İstatistiklerde bizi kimse yenemez"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Brighton karşılaşması öncesi değerlendirme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: 'İstatistiklerde bizi kimse yenemez'
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22 Ekim 2021 20:16
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Brighton ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra oynadıkları son 4 maçı kazanamadıkları iletilen Guardiola, "İstatistikleri konuşacaksak bizi yenebilecek bir takım yok. Bu kulübün son 4 yıldır yaptıkları belli, istatistik seviyesinde kaybedemeyiz." dedi.

"BEN TAKIMIN YAPTIKLARINA BAKARIM"

Brighton maçına odaklandığını söyleyen İspanyol hoca, "Ben maçlar milli aradan önce ya da sonra, Şampiyonlar Ligi'nden önce ya da sonra diye bakmıyorum. Takımın nasıl çalıştığına, son maçta neler yaptığına bakıyorum. Benim tek endişem, bir sonraki rakibe adapte olmak olabilir. Brighton; Liverpool ve Chelsea gibi takımlardan farklı. İyi bir maç çıkarmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Brighton ile Manchester City, 23 Ekim günü 19:30'da karşılaşacak.


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