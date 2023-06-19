Guardiola, İstanbul Boğazı'ndan yalı satın alıyor!

Türkiye'nin, Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptığı karşılaşma, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmıştı. Manchester City ve İnter arasında oynanan karşılaşmayı 68. dakikada Rodri'nin attığı golle Manchester City 1-0 kazanmış ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.



Manchester City'nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, İstanbul'da oynanan finale 17 kişiden oluşan ailesi ile geldi.



İstanbul'un en güzel yerlerini gezen Guardiola Ailesi, Türkiye'ye hayran kaldı.



İddialara göre Guardiola, Temmuz ayının ilk haftası yeniden İstanbul'a gelecek.



Ünlü teknik direktörün hem İstanbul Boğazı'ndan bir yalı satın alacağı hem de belli bir bölgeden arazi satın alacağı öğrenildi.



Öte yandan Şampiyonlar Ligi finalinde tek golü atıp Manchester City'e kupayı kazandıran Rodri'nin 12 Temmuz'da İstanbul'a, dünyaca ünlü futbolcu Erling Haaland'ın da 4 Ağustos'ta Bodrum'a tatile geleceği iddia edildi.





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