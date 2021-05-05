Guardiola: "İnsanlar çok kolay sanıyor"

Josep Guardiola, Manchester City'i Şampiyonlar Ligi finaline taşıdığı maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: 'İnsanlar çok kolay sanıyor'
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05 Mayıs 2021 01:27
Manchester City menajeri Pep Guardiola PSG'yi eleyip finale yükseldikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından konuştu.

İspanyol hoca açıklamasında PSG gibi bir rakibi elemenin kolay olmadığını söyleyerek, "Barcelona ve Bayern Münih'i yenen bir takıma karşı toplamda 4-1 kazanmak çok şey ifade ediyor. Sadece kazanmak için kurulmuş bir takımı eledik. Son 4-5 yılda yaptıklarımızı bu kez finale çıkarak anlamlı hale getirdik" diye konuştu.

Guardiola Mancester City'nin rakiplerine oranla maddi olarak yaşadığı büyük konforun başarılarının nedeni olduğunu düşünenlere cevap olarak, "Bu başarının sadece parayla ilgisi olduğunu düşünüyorsanız bir şey diyemem ama bu başarı kamera arkasındaki çalışmadan geliyor" şeklinde konuştu.

Kendilerini eleştirenlere de değinen Guardiola, "Biz birlikte savaşarak finale yükseldik. İnsanlar Şampiyonlar Ligi finaline kolay gelindiğine inanıyor." diyerek açıklamalarını tamamladı.



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