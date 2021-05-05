Guardiola final performansına güveniyor!

Manchester City'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Josep Guardiola'nın final performansı gözlerden kaçmıyor.



İngiliz kulübü Manchester City'i tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkaran Guardiola, bugüne kadar çıktığı 12 büyük kupa finalinin 11'ini kazanmayı başardı. Son 9 büyük kupa finalini de kazanan Guardiola final öncesi psikolojik üstünlüğü de bir anlamda elinde bulundurma şansını yakaladı.



Guardiola maçtan sonra yaptığı açıklamada "Barcelona ve Bayern Münih'i yenen bir takıma karşı toplamda 4-1 kazanmak çok şey ifade ediyor. Sadece kazanmak için kurulmuş bir takımı eledik. Son 4-5 yılda yaptıklarımızı bu kez finale çıkarak anlamlı hale getirdik" sözlerini kullandı.



