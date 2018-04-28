Guardiola: ''Ederson penaltı kullanmayacak çünkü...''

Premier Lig'de haftalar önce Şampiyonluğunu ilan eden Machester City'de Pep Guardiola ve kaleci Ederson arasında penaltı polemiğine Guardiola noktayı koydu, ''Kullanmayacak''
Son olarak Swensea ile oynanan karşılaşmadan 5-0'lık net skorla ayrılan Machester City'de kaleci Ederson, "İyi penaltı kullanırım. Takımda iyi penaltı çekenler var ama Pep Guardiola isterse ben de topun başına geçebilirim. Umarım böyle bir şey olur ve ben de bu sezon bitmeden bir gol atarım" demişti.
Bu sözler üzerine İngiliz basını, İspanyol tekik adama 'Ederson penaltı kullanacak mı?' sorusu soruldu ve Guardiola tartışmalara son noktayı koydu;
'RAKİBE SAYGISIZLIK OLUR'
''"Ederson penaltı kullanmayacak. Çünkü o bir kaleci. Böyle bir şey rakibe saygısızlık olur. Ancak seri penaltılarda bu gerçekleşebilir"
Ederson bu sezon 43 karşlaşmada forma giyerken kalesinde 35 gol gördü ve 20 maçta gol yemedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Son olarak Swensea ile oynanan karşılaşmadan 5-0'lık net skorla ayrılan Machester City'de kaleci Ederson, "İyi penaltı kullanırım. Takımda iyi penaltı çekenler var ama Pep Guardiola isterse ben de topun başına geçebilirim. Umarım böyle bir şey olur ve ben de bu sezon bitmeden bir gol atarım" demişti.
Bu sözler üzerine İngiliz basını, İspanyol tekik adama 'Ederson penaltı kullanacak mı?' sorusu soruldu ve Guardiola tartışmalara son noktayı koydu;
'RAKİBE SAYGISIZLIK OLUR'
''"Ederson penaltı kullanmayacak. Çünkü o bir kaleci. Böyle bir şey rakibe saygısızlık olur. Ancak seri penaltılarda bu gerçekleşebilir"
Ederson bu sezon 43 karşlaşmada forma giyerken kalesinde 35 gol gördü ve 20 maçta gol yemedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın