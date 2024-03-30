Guardiola: "Declan Rice bize gelmek istemedi"

Manchester City'nin başarılı patronu Pep Guardiola, Declan Rice'ın tüm tekliflerine rağmen Arsenal'i tercih ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Guardiola: 'Declan Rice bize gelmek istemedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2024 16:28
Son güncelleme 30 Mart 2024 17:17
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, 2023 yazında tüm finansal şartları sağlamalarına rağmen Declan Rice'ın kendilerini değil Arsenal'i seçtiğini söyledi.

Katalan teknik adam, "İstediğimiz çok sayıda oyuncu oluyor ve bize katılmamaya karar veriyorlar. Temel olarak, para ya da herhangi bir şey için gelmek istemedi, bu yüzden Rice transferi gerçekleşmeyecekti. O kararını verdi, iyi bir karar ve biz de ona iyi şanslar diliyoruz." dedi.

"RICE GİBİ BİRİNİ HERKES İSTER"

Guardiola, "Her Premier Lig takımı Declan Rice'ı kadrosunda görmek isterdi. O İngiltere milli takımının kaptanı ve düzenli olarak çok sayıda maç oynayan genç bir oyuncu. Bu yüzden Arsenal onu kadrosuna katmak için bastırdı." ifadelerini kullandı.

ARSENAL, 116.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Arsenal, West Ham'dan Declan Rice'ın transferini 116.6 milyon euro gibi astronomik bir bedelle tamamladı.

Mikel Artera'nın takımına, sistemine, dizilişine ve felsefesine uyum sağlayan milli yıldız, Londra ekibinde oynadığı 39 maça ve Gunners'a kattığı altı gol ve yedi asiste de yansıdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery