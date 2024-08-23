Guardiola'dan transfer yanıtı!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan'ın imzasının ardından transfer yapıp yapmayacaklarına yönelik soruya, "Bilmiyorum" cevabını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Guardiola'dan transfer yanıtı!
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23 Ağustos 2024 15:43
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, transfer için gelen soruya cevap verdi.

Guardiola, İlkay'ın transferinin ardından transfer dönemi bitmeden başka bir imza olup olmayacağına yönelik soruya, "Bilmiyorum, sanmıyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Belki sakatlıklarla ilgili bir şey olur, umarım bu tabii ki olmaz. Piyasa beklenmedik bir şekilde finansal veya taktiksel bir olanak da sağlayabilir. Şu an için bilmiyorum." dedi.

Manchester City, bu yaz son olarak Barcelona'dan ayrılan eski oyuncusu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibi, daha önce ise Troyes'tan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Savinho'yu renklerine bağlamıştı.

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