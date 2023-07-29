Guardiola'dan Suudi Arabistan sözleri!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Suudi Arabistan'a gerçekleşen transferler hakkında yorumda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola'dan Suudi Arabistan sözleri!
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29 Temmuz 2023 19:25
Manchester City ile kupalara ambargo koyan Pep Guardiola'dan Suudi Arabistan'a yapılan transferler hakkında çarpıcı bir yorum geldi.

Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan kulüplerinin gerçekleştirdiği transferler hakkında konuştu.

Suudi Arabistan'ın dünyadaki transfer dengesini değiştirdiğini söyleyen Pep Guardiola, ''Suudi Arabistan, bütün transfer pazarını ve dengesini değiştirdi. Birkaç ay önce Cristiano Ronaldo geldiğinde kimse oraya bu kadar çok üst düzey oyuncunun gideceğini düşünmemişti. Gelecekte daha fazlası da olacak. Bu bir tehdit değil, bir gerçek." ifadelerini kullandı. 

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