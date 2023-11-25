Guardiola'dan Nunez açıklaması!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.
İspanyol teknik adam, "Harika bir performans. 8 yıl sonra bile hala bu şekilde oynadığımız için gerçekten gurur duyuyorum. Her açıdan gerçekten iyiydik. Belki son pas biraz eksikti ama rakip de iyi savunma yaptı. Liverpol'a karşı oynadığımız maçta rakibin kaleyi bulan sadece 2 şutu, bu çalışmalarımız için gerçekten büyük bir övgü" dedi.
Pep Guardiola, maçın bitiş düdüğü sonrası Liverpol'dan Darwin Nunez'le aralarında geçen diyalog için, "Orada hiçbir şey olmadı" şeklinde konuştu.
İspanyol teknik adam, "Harika bir performans. 8 yıl sonra bile hala bu şekilde oynadığımız için gerçekten gurur duyuyorum. Her açıdan gerçekten iyiydik. Belki son pas biraz eksikti ama rakip de iyi savunma yaptı. Liverpol'a karşı oynadığımız maçta rakibin kaleyi bulan sadece 2 şutu, bu çalışmalarımız için gerçekten büyük bir övgü" dedi.
Pep Guardiola, maçın bitiş düdüğü sonrası Liverpol'dan Darwin Nunez'le aralarında geçen diyalog için, "Orada hiçbir şey olmadı" şeklinde konuştu.
Pep Guardiola⚡️Darwin Nunezpic.twitter.com/zLLxQdPSIJ
— Sporxtv (@sporxtv) November 25, 2023
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