Guardiola'dan Harry Kane çıkışı: 'Konuşmayacağım'

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Harry Kane transferi için bir açıklama daha yaptı.



İspanyol teknik adam, Harry Kane transferinin ne durumda olduğu sorusuna, "Bu soruyu bir önceki basın toplantısında yanıtlamıştım. O Tottenham'ın futbolcusu ve onun hakkında konuşmayacağım." cevabını verdi



NE DEMİŞTİ?



Guardiola geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Harry Kane için, ""Eğer kulüp görüşmeye açıksa yalnızca Manchester City değil dünyadaki birçok kulüp onu transfer etmek isteyecektir. Biz bu konuda bir istisna değiliz ama iş Tottenham'a bağlı." ifadelerini kullanmıştı.



