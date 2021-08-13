Guardiola'dan Harry Kane çıkışı: "Konuşmayacağım"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, transfer gündemindeki Harry Kane için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola'dan Harry Kane çıkışı: 'Konuşmayacağım'
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13 Ağustos 2021 17:52
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Harry Kane transferi için bir açıklama daha yaptı.

İspanyol teknik adam, Harry Kane transferinin ne durumda olduğu sorusuna, "Bu soruyu bir önceki basın toplantısında yanıtlamıştım. O Tottenham'ın futbolcusu ve onun hakkında konuşmayacağım." cevabını verdi

NE DEMİŞTİ?

Guardiola geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Harry Kane için, ""Eğer kulüp görüşmeye açıksa yalnızca Manchester City değil dünyadaki birçok kulüp onu transfer etmek isteyecektir. Biz bu konuda bir istisna değiliz ama iş Tottenham'a bağlı." ifadelerini kullanmıştı.


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