Guardiola'dan Haaland için yorum yok

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligdeki Brighton karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.



"TEK ENDİŞEM GELECEK SEZON"



Erling Haaland ile anlaşmaya vardıkları yönünde çıkan habere yorum yapmayacağını söyleyen Guardiola, "Bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Şu anda bunlarla ilgili bir endişem yok. Tek düşüncem gelecek sezon ne olacağı. Bu sezon hücumda iyi oyuncularla oynuyoruz ama gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Uzun zamandır buradayım ve transfer için konuşmuyorum. Bu sezon inanılmaz işler yapıyoruz ve transfer konusunda bir şey demeyeceğim" ifadelerini kullandı.



Daily Mail, kısa bir süre önce Manchester City'nin Erling Haaland ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Haberin ayrıntılarında, Norveçli futbolcuya 600 bin euro haftalık ücret ödeneceği ve 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesi kullanılacağı yer almıştı.





İLGİLİ VİDEO