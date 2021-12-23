Guardiola'dan Ferran Torres açıklaması

Manchester City'nin Barcelona ile bonservisi konusunda anlaşma sağladığı öne sürülen Ferran Torres için Pep Guardiola'dan açıklama geldi.



Guardiola, "Görüşmeler devam ediyor, anlaşma tamamlanmaya çok yakın" ifadelerini kullandı.



Ferran Torres için mutlu olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Manchester City, ayrılmak isteyen futbolculara diğer kulüplere göre farklı davranır. Kulüp sahipleri kalmalarını ister. Eğer futbolcu gideceği yerde daha mutlu olacağını söylerse, takımdan gerçekten ayrılması gerekiyordur, o zaman ayrılır. Ben, Ferran için mutluyum" şeklinde konuştu.





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