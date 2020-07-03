Guardiola: 'Çıktık ve şampiyonu yendik'



Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Liverpool'u 4-0 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu.



Liverpool'un maça ciddi çıktığını vurgulayan Guardiola, "Maça çıkarken Liverpool'u alkışladık ama inanılmaz odaklanmışlardı, teşekkür bile etmediler. Bu yüzden Avrupa'nın ve Premier Lig'in şampiyonu oldular. Geçen hafta çok bira içtiler ama buraya kanlarında hiç alkol olmadan geldiler. Biz de şampiyonu yendik." dedi.



Yükselişteki genç yıldızları Foden için de görüşlerin sorulan deneyimli hoca, "Phil Foden'ı korumak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Genç oyuncuların ilk adımları çok önemlidir, onu her maçta oynatmadık. Böyle bir kalite bulmak zor, bunu harcama riskini alamazdık." ifadelerini kullandı.



