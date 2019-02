Guardiola: 'Chelsea bizden daha iyi oynadı'

menajeri6-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.Skor 3-0 olduktan sonra Chelsea'nin daha iyi oynadığını dile getiren Guardiola, "İnanılmaz bir maç oldu. İlk dört pozisyonda 3 gol attığımız için şanslıyız. Skor 3-0'dan sonra Chelsea bizden daha iyi oynadı." dedi.Mücadeleyi hat-trick yaparak tamamlayan Agüero'yu öven Pep Guardiola, "Birçok kez söyledim. Agüero her sezon çok gol attı. İstikrarlı oyunculara bayılıyorum. Gençler gelir ancak bazıları uzun süre oynamaya devam eder" şeklinde konuştu.Guardiola sözlerini "Şu an lideriz ama Liverpool'dan daha fazla maç yaptık. Old Trafford'da Liverpool'un puan kaybı yaşamasını beklemeliyiz. Üzerimizde baskı yok. Şampiyon olursak, harika olacak. Eğer olamazsak da gelecek sezon tekrar deneyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.