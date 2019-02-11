Guardiola: 'Chelsea bizden daha iyi oynadı'

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Chelsea'yi 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
"3-0'DAN SONRA CHELSEA DAHA İYİYDİ"
Skor 3-0 olduktan sonra Chelsea'nin daha iyi oynadığını dile getiren Guardiola, "İnanılmaz bir maç oldu. İlk dört pozisyonda 3 gol attığımız için şanslıyız. Skor 3-0'dan sonra Chelsea bizden daha iyi oynadı." dedi.
"BU OYUNCULARA BAYILIYORUM"
Mücadeleyi hat-trick yaparak tamamlayan Agüero'yu öven Pep Guardiola, "Birçok kez söyledim. Agüero her sezon çok gol attı. İstikrarlı oyunculara bayılıyorum. Gençler gelir ancak bazıları uzun süre oynamaya devam eder" şeklinde konuştu.
"ÜZERİMİZDE BASKI YOK"
Guardiola sözlerini "Şu an lideriz ama Liverpool'dan daha fazla maç yaptık. Old Trafford'da Liverpool'un puan kaybı yaşamasını beklemeliyiz. Üzerimizde baskı yok. Şampiyon olursak, harika olacak. Eğer olamazsak da gelecek sezon tekrar deneyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"3-0'DAN SONRA CHELSEA DAHA İYİYDİ"
Skor 3-0 olduktan sonra Chelsea'nin daha iyi oynadığını dile getiren Guardiola, "İnanılmaz bir maç oldu. İlk dört pozisyonda 3 gol attığımız için şanslıyız. Skor 3-0'dan sonra Chelsea bizden daha iyi oynadı." dedi.
"BU OYUNCULARA BAYILIYORUM"
Mücadeleyi hat-trick yaparak tamamlayan Agüero'yu öven Pep Guardiola, "Birçok kez söyledim. Agüero her sezon çok gol attı. İstikrarlı oyunculara bayılıyorum. Gençler gelir ancak bazıları uzun süre oynamaya devam eder" şeklinde konuştu.
"ÜZERİMİZDE BASKI YOK"
Guardiola sözlerini "Şu an lideriz ama Liverpool'dan daha fazla maç yaptık. Old Trafford'da Liverpool'un puan kaybı yaşamasını beklemeliyiz. Üzerimizde baskı yok. Şampiyon olursak, harika olacak. Eğer olamazsak da gelecek sezon tekrar deneyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın