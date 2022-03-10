Guardiola: 'Bizi uzun süre umursamadılar'

Pep Guardiola, Sporting Lizbon'u 0-0'lık skora rağmen ilk maçın avantajıyla eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maç sonu açıklamasında sevincini, "Her iki maçta da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalini hak edecek futbol oynadığımız için mutluyum" açıklamasıyla tarif etti.



Guardiola Sporting karşısında oynayan 17 yaşındaki Egan-Riley'in performansını överken, üçüncü kaleci Scott Carson'un performansının da geçer not aldığını belirtti.



Uzun süredir Şampiyonlar Ligi'nde kupa bekleyen takım ile ilgili "Yüksek beklenti olması iyiye işaret. İnsanlar uzun süre bizim ne olduğumuzu umursamadı şimdi kulüp adım adım büyüdü ve beklentiler de arttı. Şimdi anı yaşayıp birbirimizi tebrik etme zamanı, buradan sonra hepimiz Premier Lig'e odaklanıp zamanın neler gösterdiğine bakacağız" diye konuştu.





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