Guardiola: "Bırakmayı düşünüyordum"

Manchester City Pep Guardiola, kariyeri hakkında son kararını verdiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: 'Bırakmayı düşünüyordum'
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03 Ocak 2021 18:51
Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, kariyeri hakkında flaş bir itiraf yaptı. 50 yaşındaki teknik direktör, yeni hedefini çizdi.

İspanyol teknik adam 18 Ocak'ta, 50 yaşını dolduracak. 13 yıldır takım çalıştıran Pep, 700'ün üzerinde maça çıktı.

"KARARIMI DEĞİŞTİRDİM"

City teknik direktörü açıklamasında; "Yaş aldıkça daha iyi oldum. Deneyim özellikle bizim işimizde çok yardımcı oluyor. Eskidan kariyerimi yakında bitirmeyi düşünüyordum ama fikrimi değiştirdim. 50 yaşındayım, harika bir dönem!" dedi.



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