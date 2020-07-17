Guardiola: 'Arteta Arsenal'i yeniden ayağa kaldıracak kişi'

Arsenal ile FA Cup yarı finaline çıkacak olan Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, eski yardımcısı olan Mikel Arteta'nın Arsenal'i eski günlerine döndüreceğini söyledi.



Arsenal karşısında sert bir maç beklediğini söyleyen Guardiola, Arteta'nın takıma ruhunu yansıttığını belirterek gelecekte takımını zirveye taşıyacağına inandığını söyledi.



Guardiola karşılaşma öncesinde basın toplantısında şunları söyledi:



"ARSENAL'İN MÜCADELESİNİ GÖREBİLİYORUM"



"Her top için nasıl savaştıklarını görebiliyorum. Mevcut kadro kulüp için bir şeyler yapmaya başladı. Biz Arsenal'e de diğer rakiplerimize nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlanıyoruz."



"O KİŞİ ARTETA!"



"Arsenal son 20-30 yılda İngiliz futbolunun en seçkin kulüplerinden biriydi. Bulundukları konuma yeniden getirecek kişinin Arteta olacağından eminim. Kulübü de onu desteklerse bu işi ondan daha iyi yapacak kimse yok. İhtiyaçları olan oyuncuları alırlarsa gelecekte daha yarışmacı bir takım haline gelebilirler."



"DAVID LUIZ'E BÜYÜK SAYGIM VAR"



"David Luiz'e ve kariyerine çok saygı duyuyorum. Kişiliğine ve futbol zihniyetine büyük saygım var. Ben onunla ilgili eleştirilere de gülüyorum. Son 10-15 yıldır olan kariyerinde hata yapmadı. Hata yapmak bu oyunun bir parçası. Onun hala futbol oynamasını seviyorum."



Öte yandan Guardiola sezon boyunca kupa maçlarında kalede oynayan Claudio Bravo'nun bu maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayacağını ve kalenin bu maçta as kaleci Ederson'un olacğaını sözlerine ekledi.



