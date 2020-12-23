Guardiola: 'Arsenal Arteta'yı gönderirse büyük hata yapar'

İngiltere Lig Kupası Carabao Cup Çeyrek Finali'nde Arsenal'i deplasmanda mağlup eden Manchester City'nn hocası Pep Guardiola, maçın ardından eski yardımcısı Mikel Arteta ile ilgili konuştu.



Maçı bol gol atarak kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Guardiola, kazanmayı alışkanlık haline getirmenin kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyerek maç değerlendirmesi sonrası Arsenal'de Arteta'nın durumuna dikkat çekti. Guardiola Arsenal yönetiminin Arteta'dan vazgeçtğ takdirde büyük hata yapacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:



"Hepimiz aldığımız sonuçlara göre değerlendiriliyoruz, bu normal. Eğer Arsenal, Arteta ile yollarını ayırırsa büyük hata yapar! Onunla City'de çalışmasaydım başarılı olamazdık. Başarımızın büyük bir parçasıydı. Böyle bir şeyi yapmak zaman alıyor ancak ben bunu onunla ilk senemde yaptım."



