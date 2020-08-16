Guardiola Afrikalı şamanların laneti altında mı?

Büyük hedeflerle geldiği Manchester City ile büyük harcamalar yaptırmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final'in ötesine gidemeyen Pep Guardiola'nın bu konudaki başarısızlığı ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.



Barcelona'da anlaşmazlık yaşayıp takımdan gönderdiği isim olan Yaya Toure'nin Ukraynalı menajeri Dimitri Seluk, 2018 yılında yaptığı açıklamada Guardiola'nın Afrikalı şamanlar tarafından Şampiyonlar Ligi'ni bir daha kazanamama büyüsü altında olduğunu belirtmişti. Seluk o dönem yaptığı açıklamada, "Guardiola'nın Yaya Toure'ye yaptıklarından dolayı eminim ki bir çok Afrikalı şaman onun bir daha Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına izin vermeyecek! Haklı olup olmadığımı zaman gösterir" diye konuşmuştu. Guardiola'nın 2018'den bu yanadan önce Barcelona'dan ayrıldığı 2012 yılından bu yana Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması yeniden gündeme geldi.



Kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Premier Lig, 3 La Liga, 3 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 3 Bundesliga, 2 Almanya Kupası, 3 FIFA Kulüpler Şampiyonası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 Charity Shield, 1 FA Cup kupaları kaldıran Guardiola, 2016'dan beri başında olduğu Manchester City'nin başında çıktığı 233 maçta 173 galibiyet, 35 mağlubiyet, 25 beraberlik yaşadı.



