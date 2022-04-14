Guardiola: "A.Madrid'in yaptığı için konuşmayacağım"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Atletico Madrid maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: 'A.Madrid'in yaptığı için konuşmayacağım'
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14 Nisan 2022 11:04
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan Manchester City'nin teknik patronu Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

Çeyrek final rövanş maçında İspanya'da Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Manchester City, kendi evinde aldığı 1-0'lık skorla tur atlayan taraf oldu.

Pep Guardiola maçın son bölümünde yaşanan gerilimle ilgili "Atletico Madrid oyuncularının son dakikalardaki tutumu hakkında söylenecek hiçbir şey yok." açıklamasını yaptı.

İspanyol teknik adam "Atletico ikinci yarıda mükemmel oynadı. Başımız büyük belaya girebilirdi. Gol atma şansları çok yüksekti. Biz o bölümde oynamayı unutmuş gibiydik. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin kralı. Kesinlikle iki maç zor olacak. Atletico Madrid maçının ikinci yarısı gibi oynarsak şansımız olmayabilir." dedi.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan kariyerinde 9. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Pep Guardiola, 8 kez kez bu başarıyı yakalayan Ancelotti ve Mourinho'yu geride bırakarak bu alanda zirveye yerleşti.

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