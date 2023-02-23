Guardiola: '5-0 kazanamadığımız için üzgünüm'

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Red Bull Leipzig maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Başarılı teknik adam maç sonu açıklamasında, "Her iki yarıda da harika pozisyonlar yakaladık ve iyi bir sonuç alıp almadığımıza asıl rövanşta karar vermiş olacağız. Bizden ne bekliyordunuz ki? Bir hazırlık maçında mıyız? Buraya gelip 5-0 maç kazanmamızı mı bekliyordunuz? Bu söylendiği kadar kolay birşey değil, bunu yapamadığımız için üzgünüm." sözlerini kullandı.



Guardiola çok konuşulan penaltı pozisyonuyla ilgili ise, "Pozisyonu görmedim ve bu yüzden konuşmam doğru olmaz. Bu gibi durumlarda ne olduğunu biliyorum" sözlerini kullandı.



Guardiola son olarak ise maç sonunda tüm takımı sahada toplayıp yaptığı konuşmayla ilgili soruya, "Maç bittiğinde herkesin kafası yerdeydi. Ben de onlara kafalarını yere eğmemeleri gerektiğini ve iyi oynadıklarını söyledim. İnsanların oynadığımız oyunu beğenmemeleri birşey değiştirmez" açıklamasını yaptı.





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