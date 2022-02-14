Guardiola: "250 kiralık oyuncumla konuşamam"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Pedro Porro için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: '250 kiralık oyuncumla konuşamam'
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14 Şubat 2022 18:46
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Sporting'de kiralık olarak oynayan Pedro Porro için açıklamalarda bulundu.

Porro'nun bu sezonki performansı sorulan Guardiola, "Porro'yu iyi tanıyorum ama 250 tane kiralık futbolcumuz var ve 250 oyuncuyla birden konuşamıyorum. Öyle bir zamanım yok. Porro için işlerin iyi gitmesine sevindim." dedi.

22 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu sezon 21 resmi maça çıktı ve 4 gol - 4 asistlik bir performans sergieledi.

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