Guardiola: ''110 milyon euro ödemeyeceğiz''

, Wolverhampton forması giyen orta saha'in transfer edileceği yönünden çıkan haberlele ilgili açıklamada bulundu.Pep Guardiola, Neves hakkında çıkan iddiaları ilginç bir dille yalanladı.Bu tarz bir orta saha için 110 milyon euro ödemeyeceklerini söyleyen Guardiolaifadelerini kullandı.Wolverhampton formasıyla başarılı bir sezon geçiren Neves'in adı son dönemde Manchester City ile anılıyordu.