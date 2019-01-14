Guardiola: ''110 milyon euro ödemeyeceğiz''

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Wolverhampton forması giyen orta saha Ruben Neves'in transfer edileceği yönünden çıkan haberlele ilgili açıklamada bulundu.
Pep Guardiola, Neves hakkında çıkan iddiaları ilginç bir dille yalanladı.
Bu tarz bir orta saha için 110 milyon euro ödemeyeceklerini söyleyen Guardiola, ''Yaklaşık 1 ay önce Ruben Neves ile ilgili haberleri okumaya başladım. Böyle bir şey olmayacak. Bu tarz bir orta saha için 110 milyon euro ödemeyeceğiz. Bazı limitlerimiz var ve daha fazla harcamıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Wolverhampton formasıyla başarılı bir sezon geçiren Neves'in adı son dönemde Manchester City ile anılıyordu.
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Pep Guardiola, Neves hakkında çıkan iddiaları ilginç bir dille yalanladı.
Bu tarz bir orta saha için 110 milyon euro ödemeyeceklerini söyleyen Guardiola, ''Yaklaşık 1 ay önce Ruben Neves ile ilgili haberleri okumaya başladım. Böyle bir şey olmayacak. Bu tarz bir orta saha için 110 milyon euro ödemeyeceğiz. Bazı limitlerimiz var ve daha fazla harcamıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Wolverhampton formasıyla başarılı bir sezon geçiren Neves'in adı son dönemde Manchester City ile anılıyordu.
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