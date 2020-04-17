Guangzhou'ya dünyanın en büyük futbol stadı geliyor

Çin ekibi Guangzhou Evergrande, 100.000 koltuk kapasiteli Lotus Çiçeği tasarımlı yeni stadının yapımına başlıyor. Stadın 2022 yılında biteceği ve tüm kompleksin yapımı için 1.5 milyar euro harcanacağı tahmin ediliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Guangzhou'ya dünyanın en büyük futbol stadı geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2020 00:06
Çin'in Guangzhou Evergrande'nin 100 bin kişilik yeni stadının yapımına başlayacağı iddia ediliyor.

İddialara göre Çin'in en büyük kulüplerinden Guangzhou Evergrande kulübünün 100 bin koltuk kapasiteli yeni stadı için değeri milyar euroya varan bir harcama yapacağı belirtiliyor. Yeni kompleksin Lotus Çiçeği tasarımıyla hazırlandığı belirtilirken stad için harcanacak paranın 1.5 milyar euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Lotus Çiçeği şeklindeki stadın Amerikalı tasarımcı Hasan Syed imzası taşıdığı ve stadın sadece Kuzey Kore'deki Rungrado, Amerika'daki AT&T ve Melbourne'ün Kriket Stadı'ndan daha küçük olacağı ve bu özelliklerle dünyanın en büyük futbol stadı olacağı ifade ediliyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için