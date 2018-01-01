Guangzhou'nun Overwatch takımında yeni gelişmeler yaşandı

Overwatch League'e bu sene katılan takımlardan biri olan Guangzhou'nun henüz takım ismi açıklanmadı fakat CEO'su ve COO'su açıklandı.





Takımın CEO'su olacak isim: Sonny Xiao. Overwatch takımının da sahibi olan Nenking Group'un spor takımı olan Guangzhou Long Lions'ın Basketbol Operasyonlarını yöneten insan olan Xiao, artık Guangzhou Overwatch takımının başına geliyor.





COO görevine ise Eddy Meng getirildi. 2006'dan beri Blizzard'da çalışan Meng'in Blizzard'daki son görevi Tayvan, Hong Kong ve Güneydoğu Asya'nın Genel Müdürlüğüydü. Artık Guangzhou'nun Overwatch League takımının COO'su görevine getirildi.





Overwatch League'e katılan yeni 8 takımdan henüz hiçbiri isim veya kadroları ile ilgili açıklama yapmadı. İlk açıklama büyük ihtimalle 24 Ekim'de bir açıklama partisi verecek olan Toronto takımı tarafından yapılacak.





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: Cafer Eren Öztürk - @