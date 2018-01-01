Guangzhou'nun Overwatch League takımı detay vermeye hazırlanıyor!

Dün Toronto bugün de Guangzhou, Overwatch League'in yeni takımları isimlerini ve kadrolarını açıklamaya hazırlanıyor.







Takımın sahibi olan Nenking Group'un Çin'de bir de Guangzhou Long Lions isimli basketbol takımı bulunuyor.







Şirket tüm takımı, oyuncular, görevliler, koçlar,... tüm dünyadan insanlarla kurmak istiyor. Tabi ki takımda Çinli oyuncu olacak fakat takımın tamamı olmayacak.







Takım birçok oyuncuyu Overwatch World Cup takımlarıyla antrenmanlar yapılırken denemiş fakat bu oyuncuların kim olduğu ise hala gizemini koruyor.













Takımın isminin ne olacağı da aynı bu şekilde sır. Organizasyonun söylediğine göre bir hayvan ismi olmayacak. Bu da ihtimalleri milyarlardan milyonlara indiriyor. Fakat içimiz rahat ne de olsa en geç 12 Şubat'ta Overwatch League başlayınca tüm takımların isimlerini öğreneceğiz.





Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk