Guadalajara Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Pegula

Guadalajara Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda, 4 numaralı seribaşı Maria Sakkari'yi 2-0 yenen 3 numaralı seribaşı Jessica Pegula şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Guadalajara Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Pegula
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24 Ekim 2022 17:18
Guadalajara Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nı, 4 numaralı seribaşı Maria Sakkari'yi 2-0 yenen 3 numaralı seribaşı Jessica Pegula kazandı.

Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının finalinde, ABD'li Pegula ile Yunan Sakkari karşılaştı.

Sahadan 1 saat 10 dakika sonunda 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılan Pegula, kariyerinin 2. tekler şampiyonluğuna uzandı.

28 yaşındaki Pegula, grand slam turnuvalarından sonra Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) en yüksek ödüllü organizasyonları olan WTA 1000 düzeyindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

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