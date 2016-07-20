GTX 1180 çıktı! İşte fiyatı ve özellikleri

GTX 1180 ve GTX 1080:

Mimari: Turing / Pascal

Turing / Pascal Üretim teknolojisi: 12 nm FinFET / 16 nm FinFET

12 nm FinFET / 16 nm FinFET GPU: GT104 / GP104

GT104 / GP104 Yonga : 400 mm2 / 314 mm2

400 mm2 / 314 mm2 CUDA işlemcileri: 3.584 / 2.560

3.584 / 2.560 TMU sayısı: 224 / 160

224 / 160 ROP sayısı: 64 / 64

64 / 64 GPU saat hızı: 1.600 MHz / 1.607 MHz

1.600 MHz / 1.607 MHz GPU turbo saat hızı: 1.800 MHz / 1.733 MHz

1.800 MHz / 1.733 MHz FP32 performansı: 13 teraflop / 8,7 teraflop

13 teraflop / 8,7 teraflop Bellek arabirimi: 256 bit / 256 bit

256 bit / 256 bit Bellek: 8 veya 16 GB GDDR6 / 8 GB GDDR5

8 veya 16 GB GDDR6 / 8 GB GDDR5 Bellek hızı: 16 Gbps / 10 Gbps

16 Gbps / 10 Gbps Bellek bant genişliği: 512 GB/s / 320 GB/s

512 GB/s / 320 GB/s TDP: 170 – 200 watt / 180 watt

170 – 200 watt / 180 watt Çıkış tarihi: 2018'in 3. çeyreği / 20 Temmuz 2016

2018'in 3. çeyreği / 20 Temmuz 2016 Çıkış fiyatı: 699 dolar / 599 dolar

Yeni gelecek seri ile ilgili en büyük soru işareti serinin alacağı isimdi. Bir önceki serinin 10XX şeklinde olması yeni serinin 20XX ya da 11XX ismini alacağı konusunda kafalarımızda bir soru işareti bırakıyordu. Nvidia cephesinden gelen detaylar ile yeni serinin 11XX ismini alacağı kesinleşmiş oldu.Paylaşılan bilgiler doğrultusunda bir önceki seriye göre nasıl bir performans artışı göreceğimiz kesin değil. GTX 1080'ın 8,7 teraflopluk gücünün %50'lik bir artış ile GTX 1180'de 13 teraflop'a çıkarılması dikkat çekici olsa da TDP değeri neredeyse aynı seviyede tutulması performans bakımından kesin bir şey söylememizi engelliyor.Detaylar arasında en göze batan noktalardan birisi de GTX 1180 modelinin fiyatının GTX 1080 modeline göre 100 dolar daha pahalı olması. bu fiyat farkının bellek farkından olduğu tahmin ediliyor.Yeni serinin piyasaya sürülüş tarihi 2018'in 3. çeyreği olarak gösterilse de daha erken çıkma ihtimalinin olduğunu da belirtelim.