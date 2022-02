GTA Trilogy'yi orijinalinden daha iyi hale getirecek modlar!

Bildiğiniz gibi GTA: Vice City, GTA: San Andreas ve GTA III'ün elden geçirilmiş hallerini içerek GTA Trilogy – The Definitive Edition oldukça sancılı bir çıkış yapmıştı. Oyunun beklenen grafik kalitesine ve oynanışa sahip olmamasından şikayetçi olanlar için oyunu Rockstar Games'in yapabileceğinden çok daha iyi hale getirecek modlara değiniyoruz.



Daha iyi yağmur efektleri: Better Rain



Üçlemedeki en çok şikayetçi olunan unsurlardan biri de felaket yağmur efektleriydi. Instanity ismindeki mod yapımcısı bu sonuca tamamen çözüm üretmiş. Ara sahneler için yapacak bir şey olmasa da oynanış kısmında yağmur efektleri gözle görülür oranda kaliteli hale geliyor.



Nasıl kurulur?



Buraya tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayınıza indirin ve her üç oyunun içerisinde bulunan GameFace/Content/Paks/~mods/ klasörünün içine kopyalayın.



Gerçek San Andreas atmosferi: Project Revitalized



Özellikle GTA: San Andreas'ın oyundaki soluk atmosferi, PS2 versiyonundaki canlı ve kırmızıya çalan renk paletini özleyenlere pek de güzel gelmiyor. Bu modla birlikte oyun hem çok daha kaliteli grafiklere kavuşuyor hem de PS2 versiyonundaki atmosferi birebir yaşatıyor.



Nasıl kurulur?



Buraya tıklayarak ilgili dosyaları bilgisayarınıza indirin. GTA SA Project Revitalized – The Definitive Edition klasörü içerisindeki 'Engine.ini + GameUserSettings + Scalability.ini' isimli dosyaları kopyalayın ve %LOCALAPPDATA%\Rockstar Games\GTA San Andreas Definitive Edition\Saved\Config\WindowsNoEditor içerisine yapıştırın.



Son olarak 'Gameface' klasörünü, oyunun kurulu olduğu ana klasöre göndermeniz yeterli. GTA: San Andreas'ın PS2 atmosferini oyunda yaşamak için klavyenizden Scroll butonuna basmanız gerekiyor.



Vice City için çok daha kaliteli yol kaplamaları: BRT



Her üç oyunun da en büyük sıkıntılarından biri oldukça çağ dışı görünen yol kaplamaları. Bu mod ile Vice City sokaklarındaki tüm yollar, yerini HD kaplamalara bırakıyor. Bu sayede görsellik açısından oyun bir üst seviyeye çıkıyor.



Nasıl kurulur?



Buraya tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarmıza indiriyoruz. Bu aşamada tek yapmanız gereken .paks dosyasını GTA Vice City Definitive Edition/GameFace/Content/Paks/~Mods/ klasörünün içine atmak olacak. Aynı modun GTA III için olan versiyonunu ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.



Tek tuşla bütün HUD'u gizleyin: HUD Toggle



Her ne kadar oynanışa çok bir etkisi olmasa da oldukça keyifli bir mod olan HUD Toggle'a da değinmek istedim. Bildiğiniz gibi bazen GTA oynarken sadece yollarda amaçsızca dolaşmak ve müzik dinlemek istersiniz. Bu modla, ekranda hiçbir HUD ve harita öğesi kalmayacak.



Nasıl kurulur?



Her üç oyun için de gereken dosyayı buraya tıklayarak bilgisayarınıza ayrı ayrı indirin. İndirdiğiniz dosyaları, ilgili oyunun Gameface\Binaries\Win64\ klasörüne kopyalayın. Oyun içerisinde 'K' harfine tıkladığınızda HUD tamamen gizlenmiş olacak.



(Kaynak: shiftdelete.com)