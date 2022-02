GTA Trilogy yeni yamasının tarihi açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda müjdelenen GTA serisinin yeni oyununun yolda olduğunu duyuran RockStar Games, buna ek olarak yıl içerisinde birçok DLC ve güncelleme yayınlayacak. Aktarılana göre bunlar GTA Online DLC, Red Dead Online DLC, GTA San Andreas VR, GTA Trilogy: Definitive Edition mobil sürümü, GTA V ve son olarak GTA Online Expanded and Enhanced sürümleri olacak. Oldukça yoğun bir programa sahip olan bu listeye GTA Trilogy güncellemeleri de ekleneceği duyurulmuştu.Rockstar Games Twitter hesabından yapılan resmi açıklamada GTA Trilogy yamasının gelecek hafta sunulacağı duyuruldu. Rockstar Games yaptığı açıklamada "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition için önümüzdeki hafta tüm platformlarda yeni yamalar geliyor. Topluluğun sabrını ve desteğini takdir ediyoruz." açıklamasını yaptı.Önümüzdeki hafta sunulacak olan GTA Trilogy hakkında detaylar paylaşılmadı. Yamanın neleri değiştireceği nelere yenilik sunacağı bilinmiyor.Her şeyin başladığı yer, Liberty City. Grand Theft Auto III, istediğin yere gidip istediğin kişiyle aşık atabildiğin devrim yaratan oynanışı ile oyuncuyu yeraltı suç dünyasının tam ortasına koyuyor. Her şey parmağının ucunda, tabii almaya cesaretin varsa.80'lere hoş geldin. Kabarık saçların ve pastel renkli bol elbiselerin hüküm sürdüğü yıllarda sıfırdan suç dünyasının zirvesine yükselen bir adamın hikayesi bu. Grand Theft Auto, her türlü aşırılığın ve yakalamasını bilene her türlü fırsatın olduğu, neon ışıklarına boğulmuş Vice City'de, Tommy Vercetti'nin ihanet ve intikamla örülü macerasını sunuyor.Carl 'CJ' Johnson çetelerin, uyuşturucunun ve yozlaşmanın pençesinde paramparça olmuş Los Santos, San Andreas'tan beş yıl önce kaçıp uzaklaşmıştır. Şimdi artık 90'ların başındayız. CJ artık eve dönmek zorunda. Annesi öldürülmüş, ailesi paramparça olmuş ve bütün çocukluk arkadaşları uçuruma doğru sürükleniyor. Mahalleye döndükten hemen sonra birkaç yozlaşmış polisin kurduğu komployla cinayet şüphelisi haline geliyor. CJ şimdi ailesini kurtarmak ve sokakları ele geçirmek için bütün San Andreas eyaletini kapsayan bir yolculuğa çıkmak zorunda.(Kaynak: esporlab.com)