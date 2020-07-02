GTA Online'a yepyeni otomobiller getirecek güncelleme

Rockstar'ın eskimeyen oyunu Grand Theft Auto (GTA) 5'in çok oyunculu yan oyunu diyebileceğimiz GTA Online, Los Santos Yaz Güncellemesi ile oyunculara yepyeni içerikler sunmaya hazırlanıyor.



webtekno.com'da yer alan habere göre; 11 Ağustos itibarıyla oyunculara sunulacak olan Los Santos Yaz Güncellemesi, Galaxy Super Yacht sahiplerine tek başlarına ya da maksimum üç arkadaşlarıyla tamamlayabilecekleri bir görev serisi getirecek.



Güncelleme ile birlikte Diamond Casino & Resort'a Adversary Mod gelecek ve ortam ısınacak. Daha da önemlisi oyuna bir düzine yeni spor, off-road ve açık teker otomobil eklenecek. Oyuncular, web site üzerinden bu araçları sipariş edebilecekler.



Formula tarzı açık teker otomobil gelir de yarışlar eksik kalır mı? Yeni açık teker otomobil ile yarışlara katılabilecek ya da kendi yarışınızı oluşturmak üzere parkur belirleyebileceksiniz.



Oyuna bir dizi düzeltme ve iyileştirme de getirecek olan Los Santos Yaz Güncellemesi ile yeni haftalık etkinliklerin ve ödüllerin keyfini çıkarabilirsiniz.



