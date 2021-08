GTA'nın 3 efsanevi oyununun Remastered'ı geliyor

GTA serisi, şüphesiz oyun tarihinin adından en sık söz ettiren, en efsane serilerinden biri. Son olarak 2013 yılında karşımıza GTA 5 ile çıkan seriden beklenen resmi GTA 6 açıklamaları bir türlü gelmezken şimdi 'Bu da bir şeydir' dedirtecek ve tabii ki heyecan yaratmaya da yetecek yeni bir gündem var.Kotaku'da yer alan ve güvenilir kaynaklara dayandırılan yeni bir habere göre, Rockstar Games, serinin efsaneleşmiş üç oyununun remastered'ları üzerinde çalışıyor. GTA 3, Vice City ve San Andreas, pek çok platform için yayınlanmak üzere yeniden düzenleniyor.Yine Kotaku'nun kaynaklarına göre GTA'nın yeni remastered oyunlarında son aşamaya gelinmiş bile. Unreal Engine kullanılarak yeniden düzenlenen oyunların her birinin 'yeni ve eski grafikleri bir arada sunacak' şekilde geliştirildiği söyleniyor. Her bir oyunun kullanıcı arayüzleri de aslına sadık kalacak şekilde güncelleniyor.Yeni remastered'lara dair en dikkat çekici nokta ise oyunların neredeyse aklınıza gelebilecek tüm platformlara gelecek olması. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia ve akıllı telefonlar için geleceği söylenen oyunların Ekim sonu veya Kasım başında yayınlanması bekleniyor. Başlangıçta konsol tarafı için gelmesi beklenen remastered'ların PC ve mobil için 2022'ye kayabileceği düşünülüyor.Tabii ki GTA 3, Vice City ve San Andreas'ı yenilenmiş versiyonları ile yeniden oynayacak olmak da son derece heyecan verici bir haber. Ancak remastered haberleri duymaktan da biraz sıkılmadık değil. Peki GTA 6 nerede? sorusuna da şu an için verilmiş en iyimser cevaplar bile ortalama üç sene daha bekleyeceğimizi gösteriyor.WebTekno