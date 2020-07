GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak?

GTA 6'nın ne zaman çıkacağına dair elimizde kesin bir veri bulunmasa da oyunun sistem gereksinimleri az çok belli oldu. GTA 6 ya da uzun ismiyle Grand Theft Auto 6'nın PC sistem gereksinimleri, Türkiye'deki birçok oyuncuyu üzecekmiş gibi gözüküyor.



Bizler de hazırlarken her ne kadar üzülsek de sizler için GTA 6 sistem gereksinimlerini derlemeye çalıştık. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerinden hareketle söz konusu PC parçalarının şu anki mevcut piyasa değerlerini araştırdık. Ortaya tuhaf ve üzücü bir tablo çıktı. Gelin GTA 6 sistem gereksinimleri neymiş birlikte inceleyelim.



GTA 6 sistem gereksinimleri (Muhtemel):

Minimum:



Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6'nin minimum sistem gereksinimleri bile Türkiye'deki birçok oyuncuyu üzecek cinsten. En basit ifadeyle söylemek gerekirse, eğer oyunu bilgisayarınızda çalıştırmak istiyorsanız, 4. nesil bir Intel Core i5'i ya da AMD'nin 8 çekirdekli işlemcisini gözden çıkarmanız gerekiyor. Bunların yanına da elbette uygun ekran kartlarını eklemek gerekiyor.



Önerilen:



Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 8 GB

Sistem Belleği: 16 GB RAM

Depolama: 100 GB'lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

Gelelim GTA 6'nın önerilen sistem gereksinimlerine. İşte bundan sonrası biraz can sıkıcı. Oyunu "sağlıklı" bir şekilde oynayabilmek için en azından 8. nesil i7 işlemciye ve GTX 1080 Ti ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.



GTA 6'nın beklenen sistem gereksinimlerini karşılayacak bir bilgisayar günümüzde kaç TL ediyor?



Yukarıda yer alan minimum ve önerilen GTA 6 sistem gereksinimlerinden hareketle bu parçalardan oluşan bir bilgisayarı günümüzde toplamak kaç TL tutuyor diye araştırdık. Şimdiden belirtelim, kesenin ağzını bir hayli açmanız gerekiyor.



Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350



Günümüzde, GTA 6 sistem gereksinimlerinin minimum değerlerini karşılayacak bir PC için öncelikle 1100 ya da 1800 TL'lik bir işlemci fiyatını gözden çıkarmanız gerekiyor. Başlıkta yer alan işlemcilerin mevcut piyasa değeri ortalama şu şekilde:



Intel Core i5-4460 3,2 GHz: 1100 TL

AMD FX-8350: 1800 TL



AMD Radeon R9 390 / NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB



GTA 6'nın sistem gereksinimleri içerisinde bizi oyuncuları en çok ilgilendiren ve haliyle en çok üzen PC bileşeni ekran kartı. Şu an en idarelik ekran kartlarının bile ateş pahasına olduğu ülkemizde, iyi bir bilgisayar toplamak için kesenin ağzını açmak gerekiyor. Başlıkta yer alan ekran kartlarının mevcut piyasa değeri ortalama şekilde:



AMD Radeon R9 390: 3300 TL

NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB: 2800 TL



Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X



Geldik GTA 6 sistem gereksinimlerinin önerilen değerlerinden oluşan parçaların fiyatlarına. İşler burada tatsızlaşıyor. Öncelikle GTA 6'yı sağlıklı bir şekilde oynamak ve oyunu iyi bir şekilde deneyimleyebilmek için işlemciye 2300-3700 TL arasında bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Başlıkta yer alan işlemcilerin mevcut piyasa değeri ortalama şu şekilde:



Intel Core i7-8700K 3,7 GHz: 3700TL

AMD Ryzen R7 1700X: 2300 TL



AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti



Önerilen özelliklerde yer verilen ekran kartlarının mevcut piyasa değerleri, birçoğumuzun GTA 6'yı sağlıklı bir şekilde oynayamayacağını gösteriyor. Başlıkta yer alan ekran kartlarının ortalama fiyat aralığı 6300-8700 TL arasında:



AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB: 6300 TL

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti: 8700 TL



8 GB RAM / 16 GB RAM



İşlemci ve ekran kartının yanında göz önüne almanız gereken bir diğer parça ise RAM. Günümüzde RAM fiyatları her ne kadar markaya göre oldukça fazla çeşitlilik gösterse de başlıkta yer alan değerlerdeki RAM fiyatları ortalama şu şekilde:



8 GB RAM: 350 TL

16 GB RAM: 650 TL



Elbette bilgisayar bu parçalarla sınırlı değil. "GTA 6'nın beklenen sistem gereksinimlerini karşılayacak bir bilgisayar günümüzde kaç TL ediyor?" gibi bir soru sorduğumuzda işe başka parçalar da giriyor. Ana kart, ekran, kasa vs. derken ortaya kallavi bir fiyat çıkıyor. Sizler için tüm değişkenleri hesaplayarak GTA 6 sistem gereksinimlerinin minimum ve önerilen özelliklerden hareketle bilgisayar topladık. İşte fiyatları:



GTA 6 - PC - Minimum Bilgisayar Fiyatı: 9000 TL

GTA 6 - PC - Önerilen Bilgisayar Fiyatı: 16000 TL



Peşinen söylememiz gerekir ki, bu fiyatlar, az çok yuvarlama rakamlar. Piyasanın değişimine göre artış ve azalış gösterebilir. Ama şu kesin: PC'nizin oyunu sadece çalıştırmasını değil aynı zamanda size oyunu yaşatmasını istiyorsanız, muhtemelen bilgisayar için ödemeniz gereken rakam 16.000 TL'yi geçecektir. Ne demişler, ne kadar ekmek o kadar köfte. Acı ama gerçek.



GTA 6'yı PC'de mi oynamak mantıklı yoksa konsolda mı?



GTA 6'nın sistem gereksinimlerini gördükten sonra "Oyun için bilgisayar alacağıma PlayStation 5 alırım daha iyi, ne de olsa daha ucuz" diyenleriniz olmuştur. Açıkçası doğru söylüyorsunuz. GTA 6 gibi devasa ve komplike oyunlar için toplanan bilgisayarların can yaktığı bir gerçek. Bu yüzden konsolların hem daha uygun fiyatlara sahip olması ve hem de oyunları daha stabil bir şekilde çalıştırması, oyuncuların ilgisini konsola çekmiş durumda.



Ayrıca, Rockstar Games'in GTA serilerini önce konsola getirmesi de bu süreçte oyuncuların konsola kaymasına sebep olabilir. Bilindiği üzere GTA 5, PC'ye, konsola çıktıktan 2 sene sonra gelmişti. GTA 6'da da böyle bir politika izlenmesi şaşırtıcı olmaz. Bu yüzden, PlayStation 5'in getireceği yeni deneyimle birlikte daha uygun fiyata GTA 6'yı deneyimlemek mantıklı gibi gözüküyor.



Kaynak: webtekno.com