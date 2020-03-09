GTA 6 ile ilgili heyecan verici iddia!

Çoğunlukla GTA oyunları hakkında çeşitli videolar çeken ve 3 milyona yakın takipçisiyle popüler bir kanal olan "MrBossFTW" aracılığıyla ortaya çıkarılan bu iddianın kaynağı, "4Chan" isimli bir forum sitesi.Dünyanın en popüler forumlarından bir tanesi olan bu internet sitesi, kullanıcıların tamamen anonim olarak bilgi paylaşımı yaptıkları bir mecra. 4Chan, Rockstar Games için de önemli bir yere sahip.4Chan'in Rockstar Games için önemli olmasının nedeni, şirketle ilgili önemli sızıntıların buradan ortaya çıkmış olması. Örneğin; Rockstar Games'in başka bir popüler oyun serisi olan Red Dead Redemption 2'nin duyurulma tarihi, bu platform aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Şimdiyse aynı platformda GTA 6'nın duyurulma tarihinin konuşuluyor olması, oyunseverlerin dikkatini çekti.MrBossFTW'nin ortaya çıkardığı bilgiye göre Rockstar Games, GTA 6'yı 25 Mart tarihinde duyuracak. Bu iddiayı ortaya atan kaynak, başka hiçbir şey söylemiyor. Yaptığı paylaşıma bir de Rockstar Games'in logosunu ekleyen kaynak, bu iddiayı neye dayandırdığına dair herhangi bir açıklama da yapmıyor.Not: 4Chan, tamamen anonim olarak kullanılan bir platform. Bu platformda üyelik oluşturmak gibi bir durum söz konusu değil. Yani söz konusu iddiaların sahibi kimliğini açık tutmak istese bile böyle bir şeyi yapamayacaktı.4Chan'da yapılan paylaşım şöyle görünüyorGTA 6 sızıntısıSöz konusu iddianın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Ancak 25 Mart, çok da uzak bir tarih değil. Yani kısa bir süre sonra bu iddianın gerçek olup olmadığını öğrenmiş olabileceğiz. Bakalım zaman, bu iddia ile ilgili neler gösterecek? (webtekno.com)