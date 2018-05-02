GTA 5'in Premium Online Sürümü Duyuruldu!



Çıkışının ardından yıllar geçmesine rağmen hala en çok satılan oyunlar listesinde gördüğümüz GTA 5 için Premium Online sürümü duyuruldu. Oyun satışlarının son dönemde düştüğüne karar veren Rockstar Games, bu durumu hızlıca önleyebilmek adına, oyuna yeni başlayacak kişiler için etkili olacak Premium Online sürümünü duyurdu.







Bu sürüm, daha önce GTA 5 satın alan oyuncuları çok fazla ilgilendirmiyor. Çıkış yaptığı dönemden beri online'a gelen sayısız içeriğe yeni gelen oyuncuları hazırlamak için duyurulan bu sürüm, oyunculara ana oyunla birlikte Criminal Enterprise Başlangıç paketini sunuyor. Bu paket sayesinde silah, mülk, araç gibi pek çok ürün kazanabiliyorsunuz. Paket dahilinde 10 milyon dolar oyun içi para ile birlikte 1 milyon dolar Online'da kullanabileceğiniz paranın sahibi olabiliyorsunuz.



Çıkışının ardından yıllar geçmesine rağmen hala en çok satılan oyunlar listesinde gördüğümüz GTA 5 için Premium Online sürümü duyuruldu. Oyun satışlarının son dönemde düştüğüne karar veren Rockstar Games, bu durumu hızlıca önleyebilmek adına, oyuna yeni başlayacak kişiler için etkili olacak Premium Online sürümünü duyurdu.

Rockstar Games, bugüne kadar çıkan The Doomsday Heist, Smuggler's Run, Bikers gibi tüm genişleme paketlerinin bu paketin içinde yer aldığını belirti. Yeni güncelleme ile birlikte bundan sonra normal oyun yerine daha çok Premium Online Edition satılması bekleniyor. Bu da oyuncuları Rockstar'ın asıl önem verdiği yer olan Online'a daha çok çekecektir.

Premium Online Edition, Xbox One, PS4 ve PC için yayınlanırken, fiyat konusunda normal oyundan büyük bir farka sahip olmayacak. Bu sayede GTA 5'i yeni satın alan oyuncular, çok zorlanmadan yeni içeriklere yetişebilecek.