GTA 5, yeni grafikleriyle Xbox Series kullananları üzebilir!

PlayStation 5, Xbox Series X ve Series S konsolların tanıtılmasıyla yeni nesil konsol devri başlamıştı. Çoğu oyuncunun olmazsa olmazı GTA 5 hakkında da heyecan verici bir duyuru yapılmıştı. GTA 5'in, PC'deki Ultra grafiklere yakın şekliyle remaster edileceğini uzun süre önce duymuştuk. Bu hafta çıkış yapan remaster sürümün, yeni nesil konsollardaki performansı test edildi.



PS5, GTA 5 Remastered'da Series X'ten daha performanslı



Yeni nesil konsol sahiplerini heyecanla bekleten oyun 15 Mart'ta çıkış yapmıştı. Oyunun ülkemizdeki fiyatının hiç de ütopik olmayışı güzel bir detaydı. Oyun çıkar çıkmaz grafik testleri YouTube'da yayınlandı ve artık farkı net şekilde görebiliyoruz. Biz testleri izledik ve aldığımız notlar şu şekilde:



Oyun PlayStation 5'te, Xbox Series X'ten daha iyi performans veriyor. Aslında Xbox Series X donanımsal olarak daha güçlü olsa da PlayStation daha önde.

PlayStation 5 ve Series X arasındaki fark büyük olmasa da Xbox Series S normal olarak geride kalıyor.



GTA 5 için Xbox Series ve PS5 kıyaslaması



Oyunun remaster sürümüyle ilgili en çok merak edilenlerden biri, PC'ye göre nasıl grafikleri olduğuydu. Videoda da görüldüğü üzere yeni nesil konsollarda, PC'deki ultra grafiklere yakın bir görüntü sunulduğunu söyleyebiliriz. PS4 ve Xbox One ile kıyaslama yaptığımızda fark epey açılıyor.



İki konsol da kalite modu, 4K ve ışın izleme ile 30FPS hedefliyor. Performans modu ise 1440p'de 60FPS deneyim sunabiliyor. Yani sunulan kare hızlarının tatmin edici olduğunu söylemeliyiz.



(Kaynak: shiftdelete.com)



