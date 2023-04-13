Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 16:05

GTA 5 Hileleri 2023: PS4, PS3 için GTA 5 Hilesi

GTA 5 Hileleri ile PS4, PS3 için GTA 5 hilesini güncel olarak derledik. GTA 5 para hilesi, silah, tofaş, araba, helikopter, ölümsüzlük hilesi kodu haberimizde... Bu hile kodları oyuncuların zaman kaybetmeden ve kolayca görevlerini yerine getirmesini sağlar. XBOX, PS3, PS4 ve PC'lerde aktif hale getirilebilir. İşte GTA 5 hileleri...

GTA 5 Hileleri 2023: PS4, PS3 için GTA 5 Hilesi
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Oyun Rockstar Games tarafından 2013 yılında Playstation 3, xBox 360 için piyasaya çıkmıştır. Ardından 2014 yılında yeni jenerasyon oyun konsolları olan PlayStation 4 ve xBox One için güncellenmiştir. PC için ise 2015 yılında piyasaya çıkmıştır. 2020 Güncel GTA 5 Hilel

GTA 5 Hileleri

Grand Theft Auto serisinin 5. Oyunu, şüphesiz PC ve oyun konsollarında oynanması en eğlenceli ve en popüler oyunlardan bir tanesi. GTA 5 oyununu hilesiz oynamak eğlenceli olsa da zaman zaman hile (cheat) uygulamak oyundaki sınırların ötesine geçip değişik bir keyif almamızı sağlayabiliyor.  Bu listede GTA 5 oyununda uygulanıp oyunu eğlenceli kılabilecek en eğlenceli hilelere göz atacağız. 

GTA 5 PC Hileleri

GTA 5 oynarken hile kodunu yazmak için önce diyalog kutusunu açmamız gerekiyor, bunun için (") ,  (é) veya (~) tuşuna basmanız gerekiyor. Sonrasında aşağıdaki hileleri yazarak sıralanan özellikleri açabilirsiniz: FUGITIVE: Aranma seviyenizi arttırır.

LAWYERUP:  Aranma seviyesini azaltır.

PAINKILLER: 5 dakikalığına ölümsüz olursunuz.

POWERUP: Yetenek sayacınızı doldurur.

SLOWMO: Ağır çekim özelliğini açar.

DEADEYE: Ağır çekim nişan almanızı sağlar.

CATCHME: Hızlı koşmanızı sağlar.


GOTGILLS: Hızlı yüzmenizi sağlar.

HOPTOIT: Süper zıplama özelliğini açar.

SKYFALL: Gökyüzünden aşağı süzülmenize olanak sağlar.

FLOATER: Yerçekimini azaltır.

SNOWDAY: Kayan araçları kullanmaya olanak sağlar.

LIQUOR: Sarhoş modunu açar.

MAKEITRAIN: Hava durumunu değiştirir.

JRTALENT: Yönetmen modunu açar.

BUZZOFF: Buzzard saldırı helikopterini açar.

BARNSTORM: Stunt uçağını açar.

FLYSPRAY: Duster uçarğını açar.

COMET: Comet arabasını açar.

RAPIDGT: Rapid  GT arabasını açar.

VINEWOOD: Limuzini açar.

TRASHED: Çöp kamyonunu açar.

HOLEIN1: Gol arabasını (Caddy) açar.

BANDIT: BMX Bisikleti açar.

OFFORAD: Sanchez arazi motosikletini açar. 

ROCKET: PCJ-600 Motosikleti açar.

SKYDIVE: Paraşüt özelliğini açar.

TOOLUP: Silahlarınızı tamamlar.

TURTLE: Can ve zırhınızı doldurur.

HIGHEX: Patlayıcı mermileri açar.

INCENDIARY: Ateşli mermiler özelliğini açar.

HOTHANDS: Patlayıcı yumruklar özelliğini açar. 

DEATHCAR: Duke O'Death Arabasını açar.

BUBBLES: Denizaltı (Kraken Sub) açar.

EXTINCT: Deniz uçağı (Dodo) açar.

GTA 5 PS3 ve PS4 Hileleri

SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN: Yenilmezlik özelliğini açar. DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1: Maksimum can ve zırh.

ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1: Silah alır: Ucu kesilmiş Shotgun, Sniper Rifle, Assault Rifle, SMG, Pistol, Grenade, RPG, ve Bıçak.

SOL, SOL, ÜÇGEN, DAİRE, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2: Süper zıplama.

SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL: Yerçekimini azaltır.

R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ: Aranma seviyenizi arttırır.

R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL: Aranma seviyenizi azaltır.

ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE: Hızlı koşma özelliğini açar.

SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ: Hızlı yüzme özelliği açar.

 X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X: Yetenek sayacınızı doldurur.

SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1: Paraşüt özelliğin açar.

L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ: Gökten süzülerek düşme (skyfall) .

SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2: Patlayan yumruk özelliğini açar.

SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1: Patlayan mermiler özelliğini açar. 

L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1: Yanan mermiler özelliğini açar.

KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X: Yavaş çekim nişan almanıza imkan sağlar.

ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL: Sathoş modu.

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE: Hava durumunu değiştirmenize olanak sağlar.

ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1: Kaygan arabalar kullanmanıza olanak sağlar.

ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1: Yavaş çekim.

CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE: Spawn Buzzard Atak Helikopteri kullanmanıza olanak sağlar.

R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1: Comet araba kullanmanızı sağlar.

DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1: Sanchez arazi motosikletini açar.  

DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ: Trashmaster çöp kamyonu kullanmanızı sağlar.

R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ: Limuzin kullanmanızı sağlar. 

DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN: Gösteri uçağı kullanmanızı sağlar.

DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X: Caddy golf arabası kullanmanızı sağlar.

R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2: Rapid GT yarış arabası kullanmanızı sağlar.

SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1: Duster uçak kullanmanızı sağlar.

R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1: PCJ-600 Motosiklet kullanmanızı  sağlar.

SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2: BMX bisikleti kullanmanızı sağlar.

GTA 5 Silah Hilesi

GTA 5 PC Silah Hileleri:

LXGIWYL: Silah paketi 1 (Thugs Tools)

KJKSZPJ: Silah paketi 2 (Professional Tools)

UZUMYMW: Silah paketi 3 (Nutter Tools)

ROCKETMAN: Jetpack verir.

AIYPWZQP: Paraşüt verir.

WANRLTW: Sınırsız cephane.

NCSGDAG: Tüm silah seviyenizi hitman yapar.

OUIQDMW: Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.

HESOYAM: Can, Zırh, $250.000

BAGUVIX: Ölümsüzlük.
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