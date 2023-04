GTA 5 Hileleri 2023: PS4, PS3 için GTA 5 Hilesi

GTA 5 Hileleri

GTA 5 PC Hileleri

GTA 5 PS3 ve PS4 Hileleri

GTA 5 Silah Hilesi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Oyun Rockstar Games tarafından 2013 yılında Playstation 3, xBox 360 için piyasaya çıkmıştır. Ardından 2014 yılında yeni jenerasyon oyun konsolları olan PlayStation 4 ve xBox One için güncellenmiştir. PC için ise 2015 yılında piyasaya çıkmıştır. 2020 Güncel GTA 5 HilelGrand Theft Auto serisinin 5. Oyunu, şüphesiz PC ve oyun konsollarında oynanması en eğlenceli ve en popüler oyunlardan bir tanesi. GTA 5 oyununu hilesiz oynamak eğlenceli olsa da zaman zaman hile (cheat) uygulamak oyundaki sınırların ötesine geçip değişik bir keyif almamızı sağlayabiliyor. Bu listede GTA 5 oyununda uygulanıp oyunu eğlenceli kılabilecek en eğlenceli hilelere göz atacağız.GTA 5 oynarken hile kodunu yazmak için önce diyalog kutusunu açmamız gerekiyor, bunun için (") , (é) veya (~) tuşuna basmanız gerekiyor. Sonrasında aşağıdaki hileleri yazarak sıralanan özellikleri açabilirsiniz:: Aranma seviyenizi arttırır.: Aranma seviyesini azaltır.: 5 dakikalığına ölümsüz olursunuz.: Yetenek sayacınızı doldurur.: Ağır çekim özelliğini açar.: Ağır çekim nişan almanızı sağlar.: Hızlı koşmanızı sağlar.: Hızlı yüzmenizi sağlar.: Süper zıplama özelliğini açar.: Gökyüzünden aşağı süzülmenize olanak sağlar.: Yerçekimini azaltır.: Kayan araçları kullanmaya olanak sağlar.: Sarhoş modunu açar.: Hava durumunu değiştirir.: Yönetmen modunu açar.: Buzzard saldırı helikopterini açar.: Stunt uçağını açar.: Duster uçarğını açar.: Comet arabasını açar.: Rapid GT arabasını açar.: Limuzini açar.: Çöp kamyonunu açar.: Gol arabasını (Caddy) açar.: BMX Bisikleti açar.: Sanchez arazi motosikletini açar.: PCJ-600 Motosikleti açar.: Paraşüt özelliğini açar.: Silahlarınızı tamamlar.: Can ve zırhınızı doldurur.: Patlayıcı mermileri açar.: Ateşli mermiler özelliğini açar.: Patlayıcı yumruklar özelliğini açar.: Duke O'Death Arabasını açar.: Denizaltı (Kraken Sub) açar.: Deniz uçağı (Dodo) açar.SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN: Yenilmezlik özelliğini açar. DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1: Maksimum can ve zırh.ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1: Silah alır: Ucu kesilmiş Shotgun, Sniper Rifle, Assault Rifle, SMG, Pistol, Grenade, RPG, ve Bıçak.SOL, SOL, ÜÇGEN, DAİRE, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2: Süper zıplama.SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL: Yerçekimini azaltır.R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ: Aranma seviyenizi arttırır.R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL: Aranma seviyenizi azaltır.ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE: Hızlı koşma özelliğini açar.SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ: Hızlı yüzme özelliği açar.X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X: Yetenek sayacınızı doldurur.SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1: Paraşüt özelliğin açar.L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ: Gökten süzülerek düşme (skyfall) .SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2: Patlayan yumruk özelliğini açar.SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1: Patlayan mermiler özelliğini açar.L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1: Yanan mermiler özelliğini açar.KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X: Yavaş çekim nişan almanıza imkan sağlar.ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL: Sathoş modu.R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE: Hava durumunu değiştirmenize olanak sağlar.ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1: Kaygan arabalar kullanmanıza olanak sağlar.ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1: Yavaş çekim.CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE: Spawn Buzzard Atak Helikopteri kullanmanıza olanak sağlar.R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1: Comet araba kullanmanızı sağlar.DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1: Sanchez arazi motosikletini açar.DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ: Trashmaster çöp kamyonu kullanmanızı sağlar.R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ: Limuzin kullanmanızı sağlar.DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN: Gösteri uçağı kullanmanızı sağlar.DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X: Caddy golf arabası kullanmanızı sağlar.R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2: Rapid GT yarış arabası kullanmanızı sağlar.SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1: Duster uçak kullanmanızı sağlar.R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1: PCJ-600 Motosiklet kullanmanızı sağlar.SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2: BMX bisikleti kullanmanızı sağlar.GTA 5 PC Silah Hileleri:LXGIWYL: Silah paketi 1 (Thugs Tools)KJKSZPJ: Silah paketi 2 (Professional Tools)UZUMYMW: Silah paketi 3 (Nutter Tools)ROCKETMAN: Jetpack verir.AIYPWZQP: Paraşüt verir.WANRLTW: Sınırsız cephane.NCSGDAG: Tüm silah seviyenizi hitman yapar.OUIQDMW: Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.HESOYAM: Can, Zırh, $250.000BAGUVIX: Ölümsüzlük.