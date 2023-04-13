GTA 5 Hileleri 2023: PS4, PS3 için GTA 5 Hilesi

Oyun Rockstar Games tarafından 2013 yılında Playstation 3, xBox 360 için piyasaya çıkmıştır. Ardından 2014 yılında yeni jenerasyon oyun konsolları olan PlayStation 4 ve xBox One için güncellenmiştir. PC için ise 2015 yılında piyasaya çıkmıştır. 2020 Güncel GTA 5 Hilel
GTA 5 Hileleri
Grand Theft Auto serisinin 5. Oyunu, şüphesiz PC ve oyun konsollarında oynanması en eğlenceli ve en popüler oyunlardan bir tanesi. GTA 5 oyununu hilesiz oynamak eğlenceli olsa da zaman zaman hile (cheat) uygulamak oyundaki sınırların ötesine geçip değişik bir keyif almamızı sağlayabiliyor. Bu listede GTA 5 oyununda uygulanıp oyunu eğlenceli kılabilecek en eğlenceli hilelere göz atacağız.
GTA 5 oynarken hile kodunu yazmak için önce diyalog kutusunu açmamız gerekiyor, bunun için (") , (é) veya (~) tuşuna basmanız gerekiyor. Sonrasında aşağıdaki hileleri yazarak sıralanan özellikleri açabilirsiniz: FUGITIVE
: Aranma seviyenizi arttırır. LAWYERUP
: Aranma seviyesini azaltır. PAINKILLER
: 5 dakikalığına ölümsüz olursunuz. POWERUP
: Yetenek sayacınızı doldurur. SLOWMO
: Ağır çekim özelliğini açar. DEADEYE
: Ağır çekim nişan almanızı sağlar. CATCHME
: Hızlı koşmanızı sağlar.
GOTGILLS
: Hızlı yüzmenizi sağlar. HOPTOIT
: Süper zıplama özelliğini açar. SKYFALL
: Gökyüzünden aşağı süzülmenize olanak sağlar. FLOATER
: Yerçekimini azaltır. SNOWDAY
: Kayan araçları kullanmaya olanak sağlar. LIQUOR
: Sarhoş modunu açar. MAKEITRAIN
: Hava durumunu değiştirir. JRTALENT
: Yönetmen modunu açar. BUZZOFF
: Buzzard saldırı helikopterini açar. BARNSTORM
: Stunt uçağını açar. FLYSPRAY
: Duster uçarğını açar. COMET
: Comet arabasını açar. RAPIDGT
: Rapid GT arabasını açar. VINEWOOD
: Limuzini açar. TRASHED
: Çöp kamyonunu açar. HOLEIN1
: Gol arabasını (Caddy) açar. BANDIT
: BMX Bisikleti açar. OFFORAD
: Sanchez arazi motosikletini açar. ROCKET
: PCJ-600 Motosikleti açar. SKYDIVE
: Paraşüt özelliğini açar. TOOLUP
: Silahlarınızı tamamlar. TURTLE
: Can ve zırhınızı doldurur. HIGHEX
: Patlayıcı mermileri açar. INCENDIARY
: Ateşli mermiler özelliğini açar. HOTHANDS
: Patlayıcı yumruklar özelliğini açar. DEATHCAR
: Duke O'Death Arabasını açar. BUBBLES
: Denizaltı (Kraken Sub) açar. EXTINCT
: Deniz uçağı (Dodo) açar.
SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN: Yenilmezlik özelliğini açar. DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1: Maksimum can ve zırh.
ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1: Silah alır: Ucu kesilmiş Shotgun, Sniper Rifle, Assault Rifle, SMG, Pistol, Grenade, RPG, ve Bıçak.
SOL, SOL, ÜÇGEN, DAİRE, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2: Süper zıplama.
SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL: Yerçekimini azaltır.
R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ: Aranma seviyenizi arttırır.
R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL: Aranma seviyenizi azaltır.
ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE: Hızlı koşma özelliğini açar.
SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ: Hızlı yüzme özelliği açar.
X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X: Yetenek sayacınızı doldurur.
SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1: Paraşüt özelliğin açar.
L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ: Gökten süzülerek düşme (skyfall) .
SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2: Patlayan yumruk özelliğini açar.
SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1: Patlayan mermiler özelliğini açar.
L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1: Yanan mermiler özelliğini açar.
KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X: Yavaş çekim nişan almanıza imkan sağlar.
ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL: Sathoş modu.
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE: Hava durumunu değiştirmenize olanak sağlar.
ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1: Kaygan arabalar kullanmanıza olanak sağlar.
ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1: Yavaş çekim.
CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE: Spawn Buzzard Atak Helikopteri kullanmanıza olanak sağlar.
R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1: Comet araba kullanmanızı sağlar.
DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1: Sanchez arazi motosikletini açar.
DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ: Trashmaster çöp kamyonu kullanmanızı sağlar.
R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ: Limuzin kullanmanızı sağlar.
DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN: Gösteri uçağı kullanmanızı sağlar.
DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X: Caddy golf arabası kullanmanızı sağlar.
R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2: Rapid GT yarış arabası kullanmanızı sağlar.
SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1: Duster uçak kullanmanızı sağlar.
R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1: PCJ-600 Motosiklet kullanmanızı sağlar.
SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2: BMX bisikleti kullanmanızı sağlar.
GTA 5 PC Silah Hileleri:
LXGIWYL: Silah paketi 1 (Thugs Tools)
KJKSZPJ: Silah paketi 2 (Professional Tools)
UZUMYMW: Silah paketi 3 (Nutter Tools)
ROCKETMAN: Jetpack verir.
AIYPWZQP: Paraşüt verir.
WANRLTW: Sınırsız cephane.
NCSGDAG: Tüm silah seviyenizi hitman yapar.
OUIQDMW: Araç kullanırken aynı zamanda nişan alırsınız.
HESOYAM: Can, Zırh, $250.000
BAGUVIX: Ölümsüzlük.