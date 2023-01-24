GSS borcu silinecek mi? GSS prim borcu affı 2023 yapılandırma

Yeni borç yapılandırma paketi 2023 yılının ilk ayında duyuruldu! Hazine ve Maliye Bakanlığının 31 Aralık 2022 tarihinden önce olan borçlar için hazırladığı çalışmayla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, vergi, prim, matrah artırımı, KYK endeks dışı borç yapılandırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, GSS borçları silinecek mi? GSS prim borcu affında son dakika gelişmeleriErdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen vergi affına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan" Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların cezalarını kaldırıyoruz." dedi.Erdoğan açıklamasında " Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacaktır. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz. Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz." dedi.Erdoğan "Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Yaptığımız düzenlemelerin temel amacı devletle vatandaşının küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir." dedi.