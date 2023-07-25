GS Zalgiris maçı izle, Zalgiris Galatasaray maçı izle yayın

Şampiyonlar Ligi Zalgiris Galatasaray S Sport canlı yaını!
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris Vilnius ile Galatasaray LFF Stadion'da karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...GALATASARAY ZALGIRIS CANLI
ZALGIRIS GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA
ZALGIRIS, 29. RESMİ MAÇINA ÇIKIYOR
Galatasaray, bu sezonki ilk resmi maçına çıkarken ligi devam eden Zalgiris 28 resmi maç oynadı. Başkent Vilnius temsilcisi, Litvanya liginde 23 müsabakada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Zalgiris, Litvanya Süper Kupası ve Litvanya Kupası'nda ise 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1. ön eleme turunda başlayan Zalgiris, Kuzey Makedonya ekibi Struga'yı 0-0 ve 2-1'lik maçlarla eledi. Galatasaray'da Cedric Bakambu gelişmesi!
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'le karşılaşacak olan Galatasaray, kadrosunda değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılılar yeni transfer Cedric Bakambu'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti. Bakambu listeye eklenirken NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross kadrodan çıkarıldı. Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır. 182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir. Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 7 maçla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Galatasaray, yarın ilk maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları programı şu şekilde:
Salı
19.00 Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray
19.00 HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan)
21.00 Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)
21.30 Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)
22.15 Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)
Çarşamba
20.00 Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail)
20.00 Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus)
21.15 Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)
21.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç) Avrupa kupalarında her puan Türkiye için!
Futbolda kısa yaz tatilinin ardından temsilcilerimiz için Avrupa macerası bu hafta start alıyor. İlk olarak salı Şampiyonlar Ligi 2. ön elemede Galatasaray, Zalgiris deplasmanında çıkacak. Konferans Ligi'nde çarşamba F.Bahçe Zimbru'yu konuk edecek. Aynı organizasyonda perşembe Cluj-Adana Demir, Beşiktaş-Tirana maçları oynanacak. 4 temsilcimizin alacağı sonuçlar sezona 13. basamakta başlayan Türkiye'nin ülke puanınında yukarı çıkması için kritik öneme sahip.Geçen yıl da açılışı 20. sırada yapan Türkiye; F.Bahçe, Başakşehir, Trabzon, Sivas'ın aldığı başarılı sonuçlarla 12.'liğe kadar çıkmıştı. Bu sayede 2024-25'te Avrupa'ya 5 takımımız gidecek. Şampiyon Devler Ligi play-off turundan 2. ise 2. eleme turunda sezonu açacak. Lig 3'sü Avrupa Ligi 2. eleme, 4. ise Konferans Ligi 2. elemeden Avrupa'ya giriş yapacak. Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonla birlikte değişen formatla Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalabilmesi için Türkiye'nin sıralamada ilk 10'da yer alması gerekiyor. LEVENT TÜZEMEN: MART AYINA KADAR YARIŞTA OLURLAR
AVRUPA'DA Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin puanla ilgili sorumluluk taşımaları gerekiyor. İstanbul'un 3 Büyükler'i, eleyebilecekleri rakiplerle eşleştiler. İki maçı da kazanarak puanlar getirmeleri gerekiyor. Adana Demirspor'un kaliteli kadrosuna rağmen tek eksiği tecrübesizlik. Dilerim onlar da turu geçer ve ülke puanına katkıda bulunur. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin güçlü kadrolar oluşturduğunu düşünürsek sadece turu atlamaları yetmez, grup karşılaşmalarında da ülkeyi sevindirecek sonuçlar almaları gerekir. Beşiktaş daha transferlerini tamamlamadı ama Şenol hocanın Avrupa tecrübesi çok fazla. Onlar da gruplara kalarak hem kendine hem de ülkeye katkı sağlayacaktır. Bu sene A.Demirspor'dan sürpriz bekliyorum. 3 Büyükler'in Avrupa serüvenlerini mart ayına kadar taşıyacaklarını düşünüyorum. ÖMER ÜRÜNDÜL: RAKİBİ CIDDİYE ALIP MÜCADELE ETMEK ŞART
ÖNCE G.Saray'dan başlayalım; ligden önce ilk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Çok önemli iki transfer yaptılar. Ben Angelino'yu defalarca izledim, çok iyi bir sol bek. Zaha da bana göre tam isabet. Tek sorun İcardi. Eşinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hem kafası karışık hem de sezon öncesi hazırlık kampını kaçırdı. Galatasaray belki yeni oyuncularını oynatamayacak ama elindekiler de turu geçmeye yeter. Önemli olan eşleştiği rakipleri küçümsememek. Zaha'yı Galatasaray'a kaptırdı ama Fenerbahçe de iyi transferler yaptı. Onları göz ardı etmemeliyiz. Konferans Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızın da mutlaka gruplara kalacaklarını düşünüyorum. Eğer öyle olursa ülkemizin çok ihtiyacı olan, puanlar da artar. Ben şimdiden tüm ekiplerimize başarılar diliyorum. BÜLENT TİMURLENK: PARA VE PUAN İÇİN HER MAÇ ÖNEMLİ
YOĞUN kamp ve transfer rekabetinin ardından artık sahne futbolcuların… Temmuzda eleme maçlarına çıkmak can sıkıcı. Takımlarımızın hâlâ gideremediği eksikler var. Ancak kadro maliyeti ve kapasitelerine baktığımızda bu rakipler karşısında yapılması gereken tek şey, işi sıkı tutmak ve ilk maçlarda alınacak sonuçlarda rövanşları formaliteye çevirmek. 'Bir sonraki tur daha zorlu olacak' demiyorum ama bu oyunda bir gerçek var; en az rakip kadar mücadele edeceksin, milyonlar ödediğin yetenekler farkı yaratacak. Toplanacak puanlar çok önemli. Kadrolar çok maliyetli ve azına çoğuna bakmadan Avrupa'dan gelecek olan Euro bazındaki gelirleri düşünerek buna göre mücadele etmek şart. GALATASARAY İÇİN SEZONUN İLK MAÇI
Süper Lig şampiyonu Galatasaray
, yeni sezonun ilk resmi maçında 25 Temmuz Salı günü
Litvanya'nın Zalgiris
takımıyla karşılaşacak. Peki, Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ligde 2022-2023 sezonunun zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak. Galatasaray, ilk maçına deplasmanda Litvanya temsilci karşısında çıkacak. ZALGIRIS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Vilnius kentindeki LFF Stadı'
nda yapılacak maç saat 19.00
'da başlayacak. Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho
yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira
ile Pedro Almeida
üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho
olacak. Mücadele, S Sport Plus
kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
F. Muslera; S. Boey, V. Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino; Berkan Kutlu, Sergio Oliveira; N. Zaniolo, D. Mertens, Kerem Aktürkoğlu; Barış Alper YılmazZALGIRIS'IN MUHTEMEL 11'İ
E. Gertmonas; M. Pavelic, N. Hnid, S. Vucur, J. Bopesu; N. Gorobsov,; Y. Karashima, J. Kendysh, P. Golubickas; D. Kazlauskas, M. Oyewusi