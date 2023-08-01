Haber Tarihi: 01 Ağustos 2023 12:28 - Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 12:28

GS Zalgiris MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı canlı yayın

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GS Zalgiris MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray Zalgiris Vilnius maçı canlı yayın
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Galatasaray Zalgiris canlı yayın linki! UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray Zalgiris Vilnius ile Rams Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak S Sport'a abone olmalısınız. Bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GALATASARAY ZALGIRIS MAÇI CANLI, TIKLA






GALATASARAY - ZALGIRIS VILNIUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.

Çarşamba günü saat 21:30'da Rams Park'ta oynanacak müsabaka
D-Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.

GALATASARAY - ZALGIRIS MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;


Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

İLK MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

Başkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü.

Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu.

Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.

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