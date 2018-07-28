GS TV nasıl izlenir şifresiz? GS TV frekans bilgileri, GS TV canlı izle

Kanal Adı: GS TVUydu Adı: Türksat 4AAlış Frekansı: 11.676Polarizasyon: Dikey (V)Symbol Rate: 24.444FEC Rate: 3/4Hazırlık maçında oynanacak Club Africain-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.28 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak maç GS TV'den yayınlanacak.Club Africain-Galatasaray maçı 28 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'den itibaren başlayacak.İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden hazırlık maçı için yaptığı duyuru2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 4 hazırlık maçı gerçekleştiren Galatasaray, 28 Temmuz Cumartesi günü Tunus'un Club Africain takımıyla karşı karşıya gelecek. Club Africain'ın maçlarını oynadığı 60 bin kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.Mücadele Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve resmi Youtube kanalımızdan canlı yayınla ekrana gelecek.Takımımız yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil'i Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 ve TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sakaryaspor'u Muğdat, Belhanda ve Sinan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia'ya 2-1 kaybetti. PSV maçında takımımızın tek golü Martin Linnes'ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transferimiz Henry Onyekuru'dan geldi.Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro'yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain'ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain'ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.Tunus'ta Club African ile bir hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, bu mücadeledeyle kasasını da dolduracak.Galatasaray'ın Club Afircan ile oynayacağı maçın kulüübn kasasına yaklaşık 140 bin euro girecek.Sarı-kırmızılı takım 28 Temmuz Cumartesi günü Rades kentinde Club Africain'e konuk olacak.Rades Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Club Africain - Galatasaray maçı TSİ 22.00'de başlayacak.Galatasaray takımı, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.