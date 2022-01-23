GS TS maçı izle, Galatasaray Trabzonspor maçı izle yayın

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Donmadan kesintisiz Galatasaray Trabzonspor linki! Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Nef Stadyumu'nda karşılaşıyor.





GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



TIKLA, GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINI CANLI DİNLE



GALATASARAY TRABZONSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE







İki takımın eksikleri



Galatasaray'da Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed ise kadroda bulunamayacak. Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Marek Hamsik'in durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.



Galatasaray'da galibiyete duble prim



Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik maçta karşılaşacak Galatasaray'da, yönetimden de prim hamlesi geldi. Galatasaray Yönetimi, takımı Trabzonspor sınavına motive etme adına kesenin ağzını açtı ve üç puana çifte prim kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u mağlup ederse, oyuncuların hesaplarına duble prim yatacak.



Domenec Torrent: "Herkes kusursuz, İsmail mi hatalı?"



Galatasaray'da herkes İsmail Çipe'yi yediği goller nedeniyle eleştirirken, 1 numaralı soruna Teknik Direktör Domenec farklı bir bakış açısı getirdi. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kasımpaşa maçı 0-0 devam ederken taraftarın top ayağına geldiğine ıslıklamaya başladığı sarı-kırmızılı kalecide ısrar edip, Fatih Öztürk'ü tercih etmediği konusunda İspanyol teknik adam konuştu. Fatih'in fiziksel olarak hazır olmadığını yöneticilere rapor eden Torrent'in, "Öncesinde de dizinde problem yaşamış. 20 gün antrenman yapmayan birini hemen kaleye koymak riskli olur. İsmail'e neden bu kadar yükleniyorlar anlamıyorum. Kasımpaşa maçında da ilk dakikalara önemli bir kurtarışı vardı. Buna rağmen maç berabere giderken kalecimiz ıslıklandı. İsmail'e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız. Herkes kusursuz, İsmail mi hatalı?" diye konuştuğu öğrenildi. 59 yaşındaki çalıştırıcının İsmail'in takımın üçüncü kalecisi olduğunu ve buna rağmen sarı-kırmızılı kulüpteki tek sorunun nedeni olarak gösterilmesinin büyük haksızlık olduğunu ifade ettiği öğrenildi.







Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi son durum



Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi. Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



Galatasaray Trabzonspor maçı hakemi kim?



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray, lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya.



Averajı ekside



Ligde geride kalan 22 hafta sonrası sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gole engel olamadı.



Bu sezon büyük maçlarda yenilgisi yok



Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyük takımı karşısında mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı. Trabzonspor, tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.







Nwakaeme, Galatasaray maçlarında coşuyor



Sivas ve Giresun maçlarında yokluğu fazlasıyla hissedilen Anthony Nwakaeme, bugün ilk 11'de derbiye başlayacak. Böylelikle taraftarların dört gözle beklediği Visca-Nwakaeme kanatları da ilk kez sahne alacak. Bu sezon 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Galatasaray maçlarını ise farklı bir motivasyonla oynuyor. 32 yaşındaki futbolcu, Aslan'a rakip olduğu daha önceki 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Fırtına'nın en önemli hücum kozu olan Nwakaeme, bugün de NEF Stadı'nda fark yaratmak istiyor



Galatasaray'da Trabzonspor maçı seferberliği



Süper Lig'de art arda yenilgilerle düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da bugünkü zorlu Trabzonspor maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Bu maça büyük önem veren ve mutlak kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar tam 1 yıl sonra Florya'da maç öncesi kampa girdi. Karar ise başkan Burak Elmas'ın, cuma günü Florya'da teknik direktör Torrent ile yaptığı zirvede alındı. Tesislerde tam 6 saat mesai yapan Elmas futbolcularla da görüştü ve mücadelenin önemini anlattı. Kritik maç öncesi Galatasaray yönetimi, takımı Trabzonspor sınavına motive etme adına kesenin ağzını açtı ve üç puana çifte prim koydu. Galatasaray bugün dev maçı kazanırsa, maaşları 2 ay gecikmeli ödenen oyuncuların hesaplarına yarın duble prim yatacak. Cuma gününden beri İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına karşı Nef Stadyumu'nda alarm verildi. Zemine branda çekerek önlem alan sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, Aslantepe'yi zorlu Trabzonspor maçına sorunsuz hazırlandı. G.Saray'da Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen kadronun yarısı Trabzonspor maçında olmayacak. Cezaları biten Taylan ve Berkan orta sahaya dönecek. Yedlin ve Ömer'in yerine savunma beklerine Boey ve Van Aanholt geçecek. Hücum hattında Morutan'ın forması Emre Kılınç'a verilecek. Kalede ise İsmail Çipe'nin yerine Fatih'in olması bekleniyor.



Ligde de Galatasaray önde



Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 97 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 126, Trabzonspor ise 112 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç, 2-2 sonuçlanmıştı.



İlk 11'ler



Galatasaray

Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Cicaldau, Berkan, Emre, Kerem, Halil







Trabzonspor

Uğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Purchaz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakame, Cornelius







133. randevu



Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de pazar İstanbul'da yapacakları maçla 133. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 132 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 173, Trabzonspor ise 149 kez gol sevinci yaşadı.



Derbide kader dakikaları: 31-45!



Galatasaray ile Trabzonspor, NEF Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki takım için de kritik olan dev maç öncesinde, istatistiklere baktığımızda en önemli süre 31-45 arası... Bu sezon çok kötü bir performans ortaya koyan Sarı-kırmızılılar, attığı 27 golün 11'ini bu süreçte kaydetti. Yani Galatasaray, toplam attığı golün yüzde 41'ini bu dakikalar içerisinde kaydetti. Sarı-kırmızılılar, yediği 31 golün 9'unu da bu süreçte kalesinde gördü. Galatasaray'ın maçlarındaki 51 golün 20'si bu dakika aralığında geldi. Lider Trabzonspor'da da durum Galatasaray'dan farklı değil. Bordo-mavililerin kalesinde gördüğü 16 golün 6'sı, 31-45 arasında... Yani Karadeniz temsilcisinin bu süre içinde gol yeme yüzdesi 36... Trabzonspor, attığı gollerin yüzde 21'ini (8) bu dakika aralığında kaydetti. Fırtına'nın en fazla gol attığı süreç ise 16-30 arası... Trabzon, bu dakikalarda 9 gol bulurken, Galatasaray, aynı süreçte 4 gol yedi. Ayrıca, Trabzonspor, ikinci yarılarda sadece 5 golü kalesinde görürken Galatasaray'ın ikinci 45'te yediği gol 16 (yüzde 51).



Üç futbolcu kart ceza sınırında



Galatasaray'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.



Ligde son 11 maçta sadece 1 galibiyet



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde 17 gole engel olamadı.



İstanbul'daki lig maçları



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 48 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi. İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 65 golüne karşılık, Trabzonspor 52 gol kaydetti.



Abdullah Avcı'nın Galatasaray maçı mesajı



Süper Lig'de bugün Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor'da keyifler yerinde. Bir maçlık cezası dolan ve takımın başında sahaya çıkacak olan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına kritik maç öncesi önemli uyarılarda bulundu. Avcı, idmanlardaki çalışmalarını Galatasaray karşısında sahada görmek istediğini belirterek, "Bir mücadele veriyoruz ve sonunda başarılı olmak istiyorsak verebileceğimiz neyse onu en üst limitten vermeliyiz. Çok büyük fedakarlıklarla buraya kadar geldik ama bundan sonrası daha büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Galatasaray karşısında o inancı ve arzumuzu sahada görmek istiyorum" dedi. Bordo-mavili oyuncular da Avcı'ya galibiyet sözü verdi. Trabzonspor bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda hiç kaybetmedi. Sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, 3 maçta 7 gol attı ve kalesinde de 4 gol gördü. Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un (1 maçı eksik) 9 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor, bugün G.Saray'ı yenerek önemli bir engeli geçmek istiyor. Ligdeki son iki maçında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile de sahasında 1-1 berabere kalan bordomavililer bugün de 3 puan alamazsa, bu sezon ilk kez art arda 3 maçta puan kaybetmiş olacak.



Luis Campos yine tribünde



Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın salı günü İstanbul'a getirdiği Portekizli futbol adamı Luis Campos, Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor derbisini de tribünden takip edecek. Campos'un pazartesi İstanbul'dan ayrılmadan önce Elmas'a kapsamlı bir rapor sunacağı öğrenildi. Galatasaray'da Campos için danışmanlık ve sportif direktörlük görevleri masada bulunuyor.



Farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Nef Stadyumu'nda karşılaşıyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA





Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray'da Fernando Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Alpaslan Öztürk maçta yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır Milli Takımı için ter döken Mustafa Muhammed ise kadroda bulunamayacak. Bordo-mavili takımda, milli takım kampında bulunan Kouassi, hasta olan Koita, cezalı oyuncular Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür ve Trondsen forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımdan ayrı çalışan Djaniny'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Marek Hamsik'in durumunun ise maç saatinde belli olması bekleniyor.Süper Lig'de Trabzonspor ile kritik maçta karşılaşacak Galatasaray'da, yönetimden de prim hamlesi geldi. Galatasaray Yönetimi, takımı Trabzonspor sınavına motive etme adına kesenin ağzını açtı ve üç puana çifte prim kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u mağlup ederse, oyuncuların hesaplarına duble prim yatacak.Galatasaray'da herkes İsmail Çipe'yi yediği goller nedeniyle eleştirirken, 1 numaralı soruna Teknik Direktör Domenec farklı bir bakış açısı getirdi. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kasımpaşa maçı 0-0 devam ederken taraftarın top ayağına geldiğine ıslıklamaya başladığı sarı-kırmızılı kalecide ısrar edip, Fatih Öztürk'ü tercih etmediği konusunda İspanyol teknik adam konuştu. Fatih'in fiziksel olarak hazır olmadığını yöneticilere rapor eden Torrent'in, "Öncesinde de dizinde problem yaşamış. 20 gün antrenman yapmayan birini hemen kaleye koymak riskli olur. İsmail'e neden bu kadar yükleniyorlar anlamıyorum. Kasımpaşa maçında da ilk dakikalara önemli bir kurtarışı vardı. Buna rağmen maç berabere giderken kalecimiz ıslıklandı. İsmail'e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız. Herkes kusursuz, İsmail mi hatalı?" diye konuştuğu öğrenildi. 59 yaşındaki çalıştırıcının İsmail'in takımın üçüncü kalecisi olduğunu ve buna rağmen sarı-kırmızılı kulüpteki tek sorunun nedeni olarak gösterilmesinin büyük haksızlık olduğunu ifade ettiği öğrenildi.Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi. Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray, lider Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Özgür Yankaya.Ligde geride kalan 22 hafta sonrası sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 4 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 27 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 31 gole engel olamadı.Trabzonspor, bu sezon İstanbul'un üç büyük takımı karşısında mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sahasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmeyi başardı. Trabzonspor, tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.Sivas ve Giresun maçlarında yokluğu fazlasıyla hissedilen Anthony Nwakaeme, bugün ilk 11'de derbiye başlayacak. Böylelikle taraftarların dört gözle beklediği Visca-Nwakaeme kanatları da ilk kez sahne alacak. Bu sezon 6 gol, 7 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Galatasaray maçlarını ise farklı bir motivasyonla oynuyor. 32 yaşındaki futbolcu, Aslan'a rakip olduğu daha önceki 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik skor katkısı gösterdi. Fırtına'nın en önemli hücum kozu olan Nwakaeme, bugün de NEF Stadı'nda fark yaratmak istiyorSüper Lig'de art arda yenilgilerle düşme hattına yaklaşan Galatasaray'da bugünkü zorlu Trabzonspor maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Bu maça büyük önem veren ve mutlak kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar tam 1 yıl sonra Florya'da maç öncesi kampa girdi. Karar ise başkan Burak Elmas'ın, cuma günü Florya'da teknik direktör Torrent ile yaptığı zirvede alındı. Tesislerde tam 6 saat mesai yapan Elmas futbolcularla da görüştü ve mücadelenin önemini anlattı. Kritik maç öncesi Galatasaray yönetimi, takımı Trabzonspor sınavına motive etme adına kesenin ağzını açtı ve üç puana çifte prim koydu. Galatasaray bugün dev maçı kazanırsa, maaşları 2 ay gecikmeli ödenen oyuncuların hesaplarına yarın duble prim yatacak. Cuma gününden beri İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışına karşı Nef Stadyumu'nda alarm verildi. Zemine branda çekerek önlem alan sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, Aslantepe'yi zorlu Trabzonspor maçına sorunsuz hazırlandı. G.Saray'da Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen kadronun yarısı Trabzonspor maçında olmayacak. Cezaları biten Taylan ve Berkan orta sahaya dönecek. Yedlin ve Ömer'in yerine savunma beklerine Boey ve Van Aanholt geçecek. Hücum hattında Morutan'ın forması Emre Kılınç'a verilecek. Kalede ise İsmail Çipe'nin yerine Fatih'in olması bekleniyor.Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 97 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 31 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 126, Trabzonspor ise 112 gol attı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç, 2-2 sonuçlanmıştı.Fatih, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Cicaldau, Berkan, Emre, Kerem, HalilUğurcan, Peres, Denswil, Hugo, Purchaz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakame, CorneliusGalatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de pazar İstanbul'da yapacakları maçla 133. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 132 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 173, Trabzonspor ise 149 kez gol sevinci yaşadı.Galatasaray ile Trabzonspor, NEF Stadı'nda kozlarını paylaşacak. İki takım için de kritik olan dev maç öncesinde, istatistiklere baktığımızda en önemli süre 31-45 arası... Bu sezon çok kötü bir performans ortaya koyan Sarı-kırmızılılar, attığı 27 golün 11'ini bu süreçte kaydetti. Yani Galatasaray, toplam attığı golün yüzde 41'ini bu dakikalar içerisinde kaydetti. Sarı-kırmızılılar, yediği 31 golün 9'unu da bu süreçte kalesinde gördü. Galatasaray'ın maçlarındaki 51 golün 20'si bu dakika aralığında geldi. Lider Trabzonspor'da da durum Galatasaray'dan farklı değil. Bordo-mavililerin kalesinde gördüğü 16 golün 6'sı, 31-45 arasında... Yani Karadeniz temsilcisinin bu süre içinde gol yeme yüzdesi 36... Trabzonspor, attığı gollerin yüzde 21'ini (8) bu dakika aralığında kaydetti. Fırtına'nın en fazla gol attığı süreç ise 16-30 arası... Trabzon, bu dakikalarda 9 gol bulurken, Galatasaray, aynı süreçte 4 gol yedi. Ayrıca, Trabzonspor, ikinci yarılarda sadece 5 golü kalesinde görürken Galatasaray'ın ikinci 45'te yediği gol 16 (yüzde 51).Galatasaray'da 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Ömer Bayram, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde 17 gole engel olamadı.İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 48 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 11 kez galip geldi. İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 65 golüne karşılık, Trabzonspor 52 gol kaydetti.Süper Lig'de bugün Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor'da keyifler yerinde. Bir maçlık cezası dolan ve takımın başında sahaya çıkacak olan teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına kritik maç öncesi önemli uyarılarda bulundu. Avcı, idmanlardaki çalışmalarını Galatasaray karşısında sahada görmek istediğini belirterek, "Bir mücadele veriyoruz ve sonunda başarılı olmak istiyorsak verebileceğimiz neyse onu en üst limitten vermeliyiz. Çok büyük fedakarlıklarla buraya kadar geldik ama bundan sonrası daha büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Galatasaray karşısında o inancı ve arzumuzu sahada görmek istiyorum" dedi. Bordo-mavili oyuncular da Avcı'ya galibiyet sözü verdi. Trabzonspor bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda hiç kaybetmedi. Sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, 3 maçta 7 gol attı ve kalesinde de 4 gol gördü. Süper Lig'de en yakın rakibi Konyaspor'un (1 maçı eksik) 9 puan önünde liderliğini sürdüren Trabzonspor, bugün G.Saray'ı yenerek önemli bir engeli geçmek istiyor. Ligdeki son iki maçında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile de sahasında 1-1 berabere kalan bordomavililer bugün de 3 puan alamazsa, bu sezon ilk kez art arda 3 maçta puan kaybetmiş olacak.Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın salı günü İstanbul'a getirdiği Portekizli futbol adamı Luis Campos, Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor derbisini de tribünden takip edecek. Campos'un pazartesi İstanbul'dan ayrılmadan önce Elmas'a kapsamlı bir rapor sunacağı öğrenildi. Galatasaray'da Campos için danışmanlık ve sportif direktörlük görevleri masada bulunuyor.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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