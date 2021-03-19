GS Rize maçı CANLI İZLE | Galatasaray Rizespor maçı canlı link

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı bu maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'da Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak.

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Feghouli, Gedson, Etebo, Onyekuru, Mostafa Mohamed, Falcao

Gökhan, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Baiano, Boldrin, Fernando, Samudio, Skoda

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı.



Portekiz T.D. Fernando Santos: "Gedson Fernandes'in ben her zaman milli takımın geleceği olacağını düşündüm. Ancak bir anda gözden kayboldu. Kariyerindeki ilerleme durdu, beklediğim gelişmeyi gösteremedi." 🇵🇹https://t.co/1q6h9UqpN7



— Sporx (@sporx) March 19, 2021

Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed, Mısır'ın Kenya ve Komorlar ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. 🇪🇬 https://t.co/Ph42pV9En4



— Sporx (@sporx) March 18, 2021

Galatasaray'da Arda Turan opsiyonunun devreye girmesine (4 maç) gerek kalmadan sarı-kırmızılı kulüp ile yeni sözleşme imzalayacak 🔴https://t.co/pIqbmTXUAl



— Sporx (@sporx) March 18, 2021

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Rizespor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi. Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.Galatasaray ile Rizespor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularını kart görmemeleri konusunda uyardı. Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor maçında olduğu gibi bugün de sahaya 4-4-2 sistemi ile çıkacak. Fatih Terim, Kayseri karşısında performanslarını beğenmediği Emre Akbaba ve Emre Kılınç'ı bugün kulübeye çekecek. Tecrübeli çalıştırıcı bu iki ismin yerine Onyekuru ile Feghouli'yi sahaya sürecek. Evinde Rizespor'a karşı oynadığı son 12 maçta da mağlup olmayan Galatasaray, bugün de bu üstünlüğünü sürdürmeyi planlıyor. 8 hafta sonra Hatay'ı yenen Rize ise Aslan'dan en az 1 puan almayı hedefliyor.Galatasaray, Süper Lig'in 31. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oynandığı haftada hata yapmak istemiyor. Cim Bom'da Taylan cezalı, Donk ve Emre Taşdemir ise sakat. Babel, Luyindama, Etebo ve Marcao, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve milli ara sonrasında oynanacak olan Hatayspor maçında forma giyemeyecek.Sassuolo'nun son 9 maçının sadece 1 tanesine 11'de başlayan ve 63 dakika oynayan diğer 2 maçta ise 5 dakika forma giyebilen Kaan Ayhan, İtalya'da istenmeyen adam oldu. Sezon başında Fatih Terim'in talebine rağmen Serie A'nın yolunu tutan milli oyuncu, bu kez Galatasaray'a mesaj gönderdi. Hatalı bir tercih yaptığını kabul eden 26 yaşındaki savunmacı, "Eğer beni tekrar düşünürseniz Galatasaray'a gelmek isterim" dedi. Terim'in kararına göre Kaan Ayhan için girişimde bulunulacak. EURO 2020'deki stoper rotasyonunda kendisine şans gelme durumu iyice düşen Kaan Ayhan'ın Sassuolo ile 2024 yılına kadar anlaşması bulunuyor. Bonservisi için Düsseldorf'a 2.5 milyon euro ödeyen İtalyan ekibi de indirim yapmaya hazır.Galatasaray'da Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao sarı kart sınırında bulunuyor. Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler.Stat işletme müdürü Murat Ersoy'la yollarını ayıran Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Aslantepe'de çalışmalar tam gaz devam etti. Statta gölgede kalan ve yeterli güneş alamayan çimleri güçlendirmek için fotosentezi artıran ışık panelleri kullanıldı. Kısmen toparlanan Türk Telekom Stadı'nda zemini düzeltme çalışmaları milli arada da devam edecek.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de bugün karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde takımıyla toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Artık ligin boyu kısaldı. Galatasaray adına yakışan bir şekilde mücadelemize devam etmeliyiz. Derbi haftasında puan kaybı lüksümüz yok. Ç.Rizespor maçı da final maçlarından biri" ifadelerini kullandı. Fatih Terim, "Şampiyonluktaki rakiplerimize göre 2 gün önce oynayacağız. Kazandığımız taktirde onlarda da bir baskı oluşacaktır. Bunun avantajını iyi kullanmak bizim elimizde. Benim sizin kalitenizden hiçbir zaman şüphem olmadı. Her zamanki gibi aslanlar gibi mücadelemizi verelim ve sonucunda da mutlu olalım. Çünkü bunu hak ediyoruz" dedi. Tecrübeli hoca sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarının da bir kez daha altını çizdi.Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Younes Belhanda, tazminat peşine düştü. Faslı oyuncunun, menajeri D'Avila'dan bağımsız olarak görüştüğü FIFPro'nun kendisine Fransız bir avukat tayin ettiği ve Türkiye'den de bir avukat ile anlaştığı ifade edildi. Belhanda'nın gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Galatasaray'ı "haksız fesih" gerekçesiyle FIFA'ya şikayet ettiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, "Gönderiliş şeklinde imaj zedeleyici bir durum" olduğu ve bunun da tazminata neden olduğu dile getirildi. Belhanda, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından "Sosyal medyaya bakacaklarına zeminle ilgilensinler" diyerek yönetimi hedef almış ve yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.Kayserispor karşılaşmasına sınırda çıkan ve gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı yarın oynanacak Rize maçında görev yapamayacak. Bu nedenle Fatih Terim, Etebo'yu 11'e hazırlarken, Nijeryalı oyuncunun da fiziki açıdan oldukça güçlü olduğu gelen haberler arasında... Hatırlanacağı üzere 25 yaşındaki orta saha, 25 ve 28. haftalar arası 11'de görev yapmıştı.Muslera Galatasaray'a, Galatasaray da Muslera'ya yaradı... 1986'da Arjantin'de doğan Uruguaylı kaleci 2004 yılında Montevideo Wanderers'te profesyonelliğe adım attı. Daha sonra 1Nisan 2007'de Nacional'e kiralık olarak giden Fernando Muslera, 1 Ağustos 2007'de ise Lazio'ya transfer oldu. İtalyan ekibinde 4 sezon forma giyen Uruguaylı eldiven sadece İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası olmak üzere iki kupa kazandı. Nando 2011 yazında ise G.Saray'ın yolunu tuttu ve Sarı-Kırmızlılar'a imza attığında Copa America'yı kazandı. Galatasaray'a gelmeden önceki 7 yıllık profesyonel kariyerinde sadece 3 defa kupa sevinci yaşayan Muslera, Sarı-Kırmızılı kulüpte ise kupa canavarına dönüştü. Nando, Galatasaray'da 2011-2012 sezonundan sonra 10 yılda 5 şampiyonluk, 5 Süper Kupa ve 4 de Türkiye Kupası olmak üzere kariyerine 14 kupa ekledi.17 Ocak'taki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Oğulcan Çağlayan iyileştikten sonra Tahkim'den gelen 3 maçlık cezayla formasından uzak kaldı. Kayseri maçında kadroda yer almayan ve 2 aydır oynamayan Oğulcan, eski takımı Rize'ye karşı forma giymek için idmanlarda hırslı bir görüntü sergiliyor. Fatih Terim'in Kayserispor maçı öncesi, "Oğulcan'ın 4 senelik mukavelesi var. Uzun süre bizde olacak bir oyuncu. Onla ilgili güzel şeyler düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Seçim havasına giren Galatasaray'da başkan adayları çoğalmaya başladı. Metin Öztürk ve Burak Elmas'ın ardından Tuncer Hunca da adaylığını açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu'nun ise pazar günkü Divan toplantısında adaylığını bildirmesi bekleniyor. Kulis çalışmalarına başlayan Yiğit Şardan, Mustafa Cengiz'in kararını bekliyor. Son dönemde sponsorluk anlaşmaları ve Belhanda kararı gibi geleceğe yönelik hamleler yapan Cengiz'in tekrar aday olacağı öğrenildi. Mayıs ayında Seçimli Genel Kurul'u gerçekleştirmeyi planlayan Galatasaray'a sonunda Dernekler Masası'ndan beklediği yazı geldi. Seçimin yapılması yönünde hukuki bir engel bulunmuyor ancak kişiler arasında 5 metre mesafe olacak şekilde bir salon tahsis edilmesi şartı koşuldu. Bu durumda Galatasaray Lisesi yerine Türk Telekom Stadı, kongre için mecburi istikamet olarak gözüküyor.Son yıllarda katlanarak büyüyen borçlarını çevirmekte çok zorlanan dört büyük kulüp, yeniden yapılandırma için Bankalar Birliği ile anlaşmaya vardı. Kulüpler ve alacaklı bankalar arasında uzun süren görüşmeler sonunda yapılandırmanın vadesi ve koşulları üzerinde kesin mutabakata varıldı. Buna göre daha önce imzalanan 2 yılı anapara ödemesiz ve 5 senelik olan anlaşma, 9 yıl olarak revize edilecek. 7+2 yıl olarak imzalanacak anlaşmaya göre kulüpler 2 yıl boyunca anapara ödemesi yapmayacak. Anapara ödemesi 3. yıldan itibaren başlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları bugün Denizbank Genel Müdürlüğü'nde bir araya gelecek. Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi'nin genel müdürleri ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de toplantıda yer alacak. Zirvede yeniden yapılandırmanın koşulları son kez masaya yatırılacak ve taraflar kritik konularda görüş alışverişinde bulunacak. Bankalar Birliği'nin, kulüpler ile bankaların daha önce birlikte belirledikleri planı onayladığı ve 7+2 yıllık yeniden yapılandırma anlaşması için mutabakat sağlandığı aktarıldı. Bugünkü zirvede kulüpler ile bankaların yeni yapılandırmaya imza atacağı ve anlaşmanın daha sonra kamuoyuna resmen duyurulacağı vurgulandı.Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 39 lig maçından 26'sını Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 89 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0'lık skorla galip geldi.Kayserispor maçında sonradan oyuna giren Feghouli'nin gösterdiği performans Fatih Terim'i etkiledi. Oyuncunun sakatlığının ardından temposunu yükseltmesinden çok memnun olan tecrübeli teknik direktör, Cezayirli oyuncuya yer buldu. Çaykur Rize karşısında Emre Akbaba'nın yerine forvet arkasında 10 numara olarak oynatacak. Feghouli, daha önce de bu bölgede görev yapmış ve beğeni toplamıştı.Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında tek yenilgi aldı. İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 19 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 46 golüne, Çaykur Rizespor 13 golle karşılık verdi. Galatasaray, İstanbul'daki 19 lig maçının tamamında gol atarken, 10'unda kalesini gole kapattı.Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti. Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 39 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 39 maçın 36'sında fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.