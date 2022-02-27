GS Rize izle, Galatasaray Rizespor CANLI LİNK

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPORMAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. Karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.



Galatasaray Rizespor maçı öncesi son durum



Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geçen hafta deplasmanda Göztepe'yi 3-2 yenerek 6 maç aradan sonra galibiyet elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 32 puanla ligin 26. haftasını 13. sırada tamamladı.



Ligde zor günler geçiren Çaykur Rizespor da oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 15'ini kaybetti. Karadeniz ekibi, 26. haftayı 23 puanla 18. sırada bitirdi.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı.



İki takımın eksikleri



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Muslera'nın yanı sıra Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.



Rize temsilcisinde, sakatlığı bulunan Aminu Umar kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Sabo ve Gökhan Gönül'ün ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.,



Farklı skorlar



Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.



Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 41 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 41 maçın 38'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.



Ömer Bayram kart sınırında



Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da maçta kart görmesi durumunda 28. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında oynayamayacak.



42. kez karşı karşıya



Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.



Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 41 lig maçından 27'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Sarı-kırmızılı ekibin 95 golüne, yeşil-mavililer 42 golle karşılık verebildi.



İstanbul'daki maçlar



Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi.



İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 20 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 49 golüne, Çaykur Rizespor 17 golle karşılık verdi.

Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa.

Tarık, Baiano, Holmen, Ponck, Eren, Phiri, Gedson, Yusuf, Boldrin, Boyd, Pohjanpalo.





